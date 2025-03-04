Эконом-вариант: тест-драйв обновленного кроссовера Skoda Kamiq

Skoda Kamiq — самый маленький и дешевый кроссовер чешской марки в Украине. Фокус опробовал обновленную модель и определил, чем она может заинтересовать.

Related video

Кроссоверы остаются самым популярным классом авто в Украине, причем их доля на рынке растет и в 2024 году составила 78,5%. Модели повышенной проходимости обычно не самые дешевые — они дороже хэтчбеков или седанов аналогичного размера. Впрочем, есть и недорогие кроссоверы, к которым можно отнести и Skoda Kamiq. Обновленная версия модели побывала на тесте Фокуса.

Skoda Kamiq является самым маленьким кроссовером бренда на европейском рынке Фото: Тарас Брязгунов

Сдержанный, но оригинальный — дизайн Skoda Kamiq

Обновленный Skoda Kamiq остается едва ли не самым оригинальным кроссовером в линейке чешской марки. Во внешности преобладают привычные для Skoda грани, однако "лицо" Kamiq выразительнее, чем у старших братьев, прежде всего, благодаря двухуровневым светодиодным фарам.

Передняя оптика Skoda Kamiq, кстати, изменена, а фирменная решетка радиатора Skoda стала несколько крупнее. Кроме того, обновили бамперы и нестандартные двухсекционные фонари кроссовера. Изменения в дизайне нельзя назвать кардинальными, но они заметны.

Сзади обращают на себя внимание обновленные двухсекционные фонари Фото: Тарас Брязгунов

Как и прежде, Kamiq — самый маленький кроссовер Skoda на европейском рынке и относится к сегменту B-SUV.

Размеры Skoda Kamiq:

длина — 4249 мм;

ширина — 1793 мм;

высота — 1559 мм;

колесная база — 2651 мм.

Важно

Гимн практичности: тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq

Простой, но качественный — салон Skoda Kamiq

Одного взгляда на интерьер Skoda Kamiq достаточно, чтобы понять, что внутри изменения более существенные, чем снаружи. Прежде всего, бросается в глаза новый двухспицевый руль с удобными наплывами на ободе. Кроме того, все Skoda Kamiq 2025 оснащены цифровым щитком приборов, который можно настроить под себя — на выбор предлагаются классические циферблаты или же современное оформление.

Стандартным является и 8,25-дюймовый сенсорный дисплей. Мультимедийная система Skoda Kamiq проста и понятна, а беспроводной Android Auto работает стабильно и без разрывов. Важно, что сохранены физические переключатели аудио и климата, которыми удобно пользоваться на ощупь.

Все версии модели получили 8,25-дюймовый тачскрин Фото: Тарас Брязгунов

Хотя модель недорогая, материалы в салоне качественные. Мягкого пластика хватает, есть и хромированный декор. Сиденья обшиты приятной на ощупь тканью.

В салоне достаточно отделений для мелких вещей. Кроссовер Skoda имеет вместительный бардачок и большие карманы в дверях, а вот бокс в переднем подлокотнике небольшой. Также есть отсек слева от руля и ниша с USB-портами на центральной консоли.

Традиционно для Skoda предусмотрены приятные мелочи Simply Clever. В лючке бензобака спрятан скребок для льда, а в двери водителя спрятан зонт. В бардачке и на лобовом стекле есть крепления для карточек. Заливная горловина бачка с омывателем дополнена встроенной лейкой.

Цифровой щиток приборов можно настроить под себя Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Компактный, но просторный

Водительское место в кроссовере удобное. Кресло и рулевая колонка имеют достаточный диапазон регулировок. Сиденья кроссовера упругие и имеют хорошую боковую поддержку. Во всех Skoda Kamiq 2025 они оснащены подогревом, а в топовой версии обогревается еще и руль. За доплату доступен электропривод кресла водителя.

Посадка в Skoda Kamiq довольно низкая, по меркам кроссоверов. К обзорности вопросов в целом нет — авто имеет большие окна и тоненькие стойки крыши.

Передние сиденья упругие и имеют хорошую боковую поддержку Фото: Тарас Брязгунов Сзади просторно, но мешает высокий центральный тоннель Фото: Тарас Брязгунов

Задний ряд кроссовера — один из самых просторных в классе: места для ног и над головой здесь более чем достаточно даже для рослых пассажиров. Впрочем, из-за высокого центрального тоннеля сзади комфортнее двоим. Сзади есть подлокотник с подстаканниками, дефлекторы обдува и USB-порты.

Багажник Skoda Kamiq также немалый для его размеров — 400 л. Если сложить задние кресла, то получится 1395-литровый отсек, однако пол ровным не будет. Под ним спрятано полноценное запасное колесо. Для фиксации багажа есть крючки, ремни и небольшие отсеки.

Кроссовер имеет вместительный 400-литровый багажник Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними сиденьями образуется 1395-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом спрятано полноценное запасное колесо Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация Skoda Kamiq

Базовый кроссовер Skoda Kamiq Essence получил диодные фары, кондиционер, акустику с 8 динамиками, круиз-контроль, датчики дождя и света.

В версии Selection добавлен климат-контроль, парктроник, подогрев сидений и 16-дюймовые литые диски. А вот бесключевой доступ, камера, системы безопасности, электропривод водительского кресла или двери багажника — опции. Skoda Kamiq — конечно, недорогая модель, но обычно в этом классе автомобили все же богаче оснащены, а некоторые из них имеют набор современных систем безопасности.

Кроссовера довольно вместительный Фото: Тарас Брязгунов Бокс в подлокотнике достаточно небольшой Фото: Тарас Брязгунов Слева от руля имеется небольшой отсек Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть дефлекторы обдува и USB-порты Фото: Тарас Брязгунов В дверях водителя прячется зонтик Фото: Тарас Брязгунов На лобовом стекле есть крепление для карточки Фото: Тарас Брязгунов

Малый, да задорный — двигатель Skoda Kamiq — двигатель Skoda Kamiq

Новый Skoda Kamiq в Украине пока предлагают только с 1,0-литровыми бензиновыми турбомоторами TSI. Версия с механической КПП получила 95-сильный двигатель, а с роботом DSG — 115 л. с. На тесте Фокуса побывала более мощная модификация.

Маленького трехцилиндрового двигателя кроссоверу вполне хватает. Он приятно удивляет резвым характером и достаточной тягой в среднем диапазоне оборотов. Лучше всего мотор показывает себя после 2000 об/мин — именно тогда достигается пиковый крутящий момент в 200 Н∙м.

Skoda Kamiq в Украине предлагают с 1,0-литровыми турбомоторами Фото: Тарас Брязгунов

Динамики Skoda Kamiq 1,0 TSI вполне хватает не только в городе, но и на трассе, хотя при обгоне грузовиков все же приходится немного раскручивать мотор. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 10,1 с и развить 192 км/ч.

На высоких оборотах трехцилиндровый двигатель становится несколько шумным, хотя в целом он тихий и вибрации не ощущаются. 7-ступенчатая DSG также работает преимущественно плавно и лишь на малых скоростях иногда ощущается подергивание при переключении передач.

К тому же, кроссовер Skoda Kamiq экономичен: заявленный расход составляет 6,1-6,5 л на 100 км в городском цикле и 4,7-4,9 л/100 км — за городом. У нас получилось примерно 7 л на 100 км в городе и 5-5,5 л/100 км — на трассе. Сэкономить топливо помогает система глушения мотора при остановках.

Обновленная модель узнается по измененной передней части Фото: Тарас Брязгунов

Управляемость Skoda Kamiq

Кроссовер Skoda Kamiq доступен исключительно с передним приводом, да и клиренс авто небольшой (182 мм), поэтому автомобиль значительно лучше чувствует себя на асфальте. По управляемости он ближе к хэтчбекам С-класса.

Низкий центр тяжести и упругая подвеска способствуют небольшим кренам кузова в поворотах. Езду не назовешь мягкой и некоторые ямы на дорогах довольно ощутимы, однако в целом подвеска энергоемкая и хорошо справляется с большинством неровностей.

Кроссовер неплохо управляется, но его подвеска довольно упругая Фото: Тарас Брязгунов

Руль Skoda Kamiq довольно точный и даже острый. Кроссовер хорошо маневрирует и недостаточная поворачиваемость не дает о себе знать.

Днище кроссовера имеет неплохую шумоизоляцию, поэтому ухабы поглощаются тихо. А вот на трассе после 120 км/ч в салоне уже дают о себе знать аэродинамические шумы.

Важно

Прагматичный подход: тест-драйв новой Skoda Octavia

Цена Skoda Kamiq

Новый Skoda Kamiq в Украине стоит от 927 970 гривен за базовый вариант Essence. Версия Selection стоит от 992 524 гривен. Для сегмента B-SUV это относительно невысокая цена, хотя есть и несколько более дешевые модели.

Фары Skoda Kamiq светодиодные уже в базовой версии Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Кроссовер Skoda Kamiq — недорогая городская модель с просторным качественным салоном и экономичным двигателем. Он неплохо управляется, однако его подвеска — не самая мягкая. К тому же, хотелось бы, чтобы авто имело более богатое оснащение.

Плюсы Skoda Kamiq:

просторные салон и багажник;

экономичный двигатель;

неплохая управляемость.

Минусы Skoda Kamiq:

небогатое оснащение;

жестковатая подвеска.

Технические характеристики Skoda Kamiq

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R3 Объем двигателя 999 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 115/5000 Крутящий момент, Нм/об/мин. 200/2000-3500 Коробка передач 7-ст.робот с двумя сцеплениями Привод передний Расход топлива, город-трасса, комбинированный цикл, л/100 км 4,7-6,5 Макс. скорость, км/ч 192 Разгон 0–100 км/ч, с 10,1 Объем топливного бака, л 50

Важно