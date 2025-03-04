Эконом-вариант: тест-драйв обновленного кроссовера Skoda Kamiq
Skoda Kamiq — самый маленький и дешевый кроссовер чешской марки в Украине. Фокус опробовал обновленную модель и определил, чем она может заинтересовать.
Кроссоверы остаются самым популярным классом авто в Украине, причем их доля на рынке растет и в 2024 году составила 78,5%. Модели повышенной проходимости обычно не самые дешевые — они дороже хэтчбеков или седанов аналогичного размера. Впрочем, есть и недорогие кроссоверы, к которым можно отнести и Skoda Kamiq. Обновленная версия модели побывала на тесте Фокуса.
Сдержанный, но оригинальный — дизайн Skoda Kamiq
Обновленный Skoda Kamiq остается едва ли не самым оригинальным кроссовером в линейке чешской марки. Во внешности преобладают привычные для Skoda грани, однако "лицо" Kamiq выразительнее, чем у старших братьев, прежде всего, благодаря двухуровневым светодиодным фарам.
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Передняя оптика Skoda Kamiq, кстати, изменена, а фирменная решетка радиатора Skoda стала несколько крупнее. Кроме того, обновили бамперы и нестандартные двухсекционные фонари кроссовера. Изменения в дизайне нельзя назвать кардинальными, но они заметны.
Как и прежде, Kamiq — самый маленький кроссовер Skoda на европейском рынке и относится к сегменту B-SUV.
Размеры Skoda Kamiq:
- длина — 4249 мм;
- ширина — 1793 мм;
- высота — 1559 мм;
- колесная база — 2651 мм.
Простой, но качественный — салон Skoda Kamiq
Одного взгляда на интерьер Skoda Kamiq достаточно, чтобы понять, что внутри изменения более существенные, чем снаружи. Прежде всего, бросается в глаза новый двухспицевый руль с удобными наплывами на ободе. Кроме того, все Skoda Kamiq 2025 оснащены цифровым щитком приборов, который можно настроить под себя — на выбор предлагаются классические циферблаты или же современное оформление.
Стандартным является и 8,25-дюймовый сенсорный дисплей. Мультимедийная система Skoda Kamiq проста и понятна, а беспроводной Android Auto работает стабильно и без разрывов. Важно, что сохранены физические переключатели аудио и климата, которыми удобно пользоваться на ощупь.
Хотя модель недорогая, материалы в салоне качественные. Мягкого пластика хватает, есть и хромированный декор. Сиденья обшиты приятной на ощупь тканью.
В салоне достаточно отделений для мелких вещей. Кроссовер Skoda имеет вместительный бардачок и большие карманы в дверях, а вот бокс в переднем подлокотнике небольшой. Также есть отсек слева от руля и ниша с USB-портами на центральной консоли.
Традиционно для Skoda предусмотрены приятные мелочи Simply Clever. В лючке бензобака спрятан скребок для льда, а в двери водителя спрятан зонт. В бардачке и на лобовом стекле есть крепления для карточек. Заливная горловина бачка с омывателем дополнена встроенной лейкой.
Компактный, но просторный
Водительское место в кроссовере удобное. Кресло и рулевая колонка имеют достаточный диапазон регулировок. Сиденья кроссовера упругие и имеют хорошую боковую поддержку. Во всех Skoda Kamiq 2025 они оснащены подогревом, а в топовой версии обогревается еще и руль. За доплату доступен электропривод кресла водителя.
Посадка в Skoda Kamiq довольно низкая, по меркам кроссоверов. К обзорности вопросов в целом нет — авто имеет большие окна и тоненькие стойки крыши.
Задний ряд кроссовера — один из самых просторных в классе: места для ног и над головой здесь более чем достаточно даже для рослых пассажиров. Впрочем, из-за высокого центрального тоннеля сзади комфортнее двоим. Сзади есть подлокотник с подстаканниками, дефлекторы обдува и USB-порты.
Багажник Skoda Kamiq также немалый для его размеров — 400 л. Если сложить задние кресла, то получится 1395-литровый отсек, однако пол ровным не будет. Под ним спрятано полноценное запасное колесо. Для фиксации багажа есть крючки, ремни и небольшие отсеки.
Комплектация Skoda Kamiq
Базовый кроссовер Skoda Kamiq Essence получил диодные фары, кондиционер, акустику с 8 динамиками, круиз-контроль, датчики дождя и света.
В версии Selection добавлен климат-контроль, парктроник, подогрев сидений и 16-дюймовые литые диски. А вот бесключевой доступ, камера, системы безопасности, электропривод водительского кресла или двери багажника — опции. Skoda Kamiq — конечно, недорогая модель, но обычно в этом классе автомобили все же богаче оснащены, а некоторые из них имеют набор современных систем безопасности.
Малый, да задорный — двигатель Skoda Kamiq — двигатель Skoda Kamiq
Новый Skoda Kamiq в Украине пока предлагают только с 1,0-литровыми бензиновыми турбомоторами TSI. Версия с механической КПП получила 95-сильный двигатель, а с роботом DSG — 115 л. с. На тесте Фокуса побывала более мощная модификация.
Маленького трехцилиндрового двигателя кроссоверу вполне хватает. Он приятно удивляет резвым характером и достаточной тягой в среднем диапазоне оборотов. Лучше всего мотор показывает себя после 2000 об/мин — именно тогда достигается пиковый крутящий момент в 200 Н∙м.
Динамики Skoda Kamiq 1,0 TSI вполне хватает не только в городе, но и на трассе, хотя при обгоне грузовиков все же приходится немного раскручивать мотор. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 10,1 с и развить 192 км/ч.
На высоких оборотах трехцилиндровый двигатель становится несколько шумным, хотя в целом он тихий и вибрации не ощущаются. 7-ступенчатая DSG также работает преимущественно плавно и лишь на малых скоростях иногда ощущается подергивание при переключении передач.
К тому же, кроссовер Skoda Kamiq экономичен: заявленный расход составляет 6,1-6,5 л на 100 км в городском цикле и 4,7-4,9 л/100 км — за городом. У нас получилось примерно 7 л на 100 км в городе и 5-5,5 л/100 км — на трассе. Сэкономить топливо помогает система глушения мотора при остановках.
Управляемость Skoda Kamiq
Кроссовер Skoda Kamiq доступен исключительно с передним приводом, да и клиренс авто небольшой (182 мм), поэтому автомобиль значительно лучше чувствует себя на асфальте. По управляемости он ближе к хэтчбекам С-класса.
Низкий центр тяжести и упругая подвеска способствуют небольшим кренам кузова в поворотах. Езду не назовешь мягкой и некоторые ямы на дорогах довольно ощутимы, однако в целом подвеска энергоемкая и хорошо справляется с большинством неровностей.
Руль Skoda Kamiq довольно точный и даже острый. Кроссовер хорошо маневрирует и недостаточная поворачиваемость не дает о себе знать.
Днище кроссовера имеет неплохую шумоизоляцию, поэтому ухабы поглощаются тихо. А вот на трассе после 120 км/ч в салоне уже дают о себе знать аэродинамические шумы.Важно
Цена Skoda Kamiq
Новый Skoda Kamiq в Украине стоит от 927 970 гривен за базовый вариант Essence. Версия Selection стоит от 992 524 гривен. Для сегмента B-SUV это относительно невысокая цена, хотя есть и несколько более дешевые модели.
Вердикт Фокуса
Кроссовер Skoda Kamiq — недорогая городская модель с просторным качественным салоном и экономичным двигателем. Он неплохо управляется, однако его подвеска — не самая мягкая. К тому же, хотелось бы, чтобы авто имело более богатое оснащение.
Плюсы Skoda Kamiq:
- просторные салон и багажник;
- экономичный двигатель;
- неплохая управляемость.
Минусы Skoda Kamiq:
- небогатое оснащение;
- жестковатая подвеска.
Технические характеристики Skoda Kamiq
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R3
|Объем двигателя
|999
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|115/5000
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|200/2000-3500
|Коробка передач
|7-ст.робот с двумя сцеплениями
|Привод
|передний
|Расход топлива, город-трасса, комбинированный цикл, л/100 км
|4,7-6,5
|Макс. скорость, км/ч
|192
|Разгон 0–100 км/ч, с
|10,1
|Объем топливного бака, л
|50
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