Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Новый электрокроссовер Skoda на базе VW ID.4 стал самой быстрой моделью марки (фото, видео)

Skoda Elroq RS, Skoda Elroq, новый Skoda Elroq, кроссовер Skoda, электромобиль Skoda, электромобиль Skoda
Фото: Skoda | Skoda Elroq RS — 340-сильная заряженная версия электрокроссовера

Линейку Skoda Elroq пополнил топовый спортивный вариант RS. Электрокроссовер показали на Миланской неделе моды.

Related video

О новой заряженной модели рассказали на официальном сайте Skoda.

Главное отличие Skoda Elroq RS от стандартной модели — его двухмоторная установка, которая развивает 340 л.с. Она знакома по Volkswagen ID.4 и это неудивительно, ведь обе модели построены на платформе МЕВ.

Электромобиль Skoda Elroq RS способен разгоняться до 100 км/ч за 5,4 с — еще ни одна серийная Skoda не была настолько быстрой. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Электрический кроссовер Skoda Elroq RS получил батарею емкостью 84 кВт∙ч. Запас хода составляет 550 км, а быстрая (мощностью 185 кВт) зарядка электрокара на 80% занимает 26 минут.

Skoda Elroq, Skoda Elroq RS, новый Skoda Elroq, кроссовер Skoda, электромобиль Skoda, электромобиль Skoda Fullscreen
Электрокар способен разогнаться до сотни за 5,4 с
Фото: Skoda

Кроме того, новый Skoda Elroq RS оснастили адаптивными амортизаторами и увеличенными тормозами, а подвеску электрокроссовера перенастроили.

Важно
Эконом-вариант: тест-драйв обновленного кроссовера Skoda Kamiq
Эконом-вариант: тест-драйв обновленного кроссовера Skoda Kamiq

Отличить электромобиль Skoda Elroq RS можно по несколько более агрессивным бамперам, черному декору и несколько увеличенному заднему спойлеру. Кроме того, авто получило матричные фары и новые литые диски диаметром 20 или 21 дюйм.

салон шкода элрок, Skoda Elroq, Skoda Elroq RS, новый Skoda Elroq, кроссовер Skoda, электромобиль Skoda, электромобиль Skoda Fullscreen
Салон электрокроссовера обшили алькантарой
Фото: Skoda

Салон Skoda Elroq RS обшили алькантарой с салатовыми вставками, а также установили спортивные передние сиденья. Комплектацию пополнили электропривод и массаж кресла водителя.

Между прочим, недавно в Киеве видели новый универсал Skoda с большим багажником.

Также Фокус писал о новых оригинальных электромобилях Hyundai.