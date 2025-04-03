Новый электрокроссовер Skoda на базе VW ID.4 стал самой быстрой моделью марки (фото, видео)

Линейку Skoda Elroq пополнил топовый спортивный вариант RS. Электрокроссовер показали на Миланской неделе моды.

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Главное отличие Skoda Elroq RS от стандартной модели — его двухмоторная установка, которая развивает 340 л.с. Она знакома по Volkswagen ID.4 и это неудивительно, ведь обе модели построены на платформе МЕВ.

Электромобиль Skoda Elroq RS способен разгоняться до 100 км/ч за 5,4 с — еще ни одна серийная Skoda не была настолько быстрой. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Электрический кроссовер Skoda Elroq RS получил батарею емкостью 84 кВт∙ч. Запас хода составляет 550 км, а быстрая (мощностью 185 кВт) зарядка электрокара на 80% занимает 26 минут.

Электрокар способен разогнаться до сотни за 5,4 с Фото: Skoda

Кроме того, новый Skoda Elroq RS оснастили адаптивными амортизаторами и увеличенными тормозами, а подвеску электрокроссовера перенастроили.

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Отличить электромобиль Skoda Elroq RS можно по несколько более агрессивным бамперам, черному декору и несколько увеличенному заднему спойлеру. Кроме того, авто получило матричные фары и новые литые диски диаметром 20 или 21 дюйм.

Салон электрокроссовера обшили алькантарой Фото: Skoda

Салон Skoda Elroq RS обшили алькантарой с салатовыми вставками, а также установили спортивные передние сиденья. Комплектацию пополнили электропривод и массаж кресла водителя.

Между прочим, недавно в Киеве видели новый универсал Skoda с большим багажником.

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