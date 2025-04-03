Спортивный седан и кроссовер с ГБО: представлены оригинальные электрокары Hyundai (фото)

На автошоу в Сеуле дебютировали новые электромобили Hyundai. Обновленный седан Hyundai Ioniq 6 и кроссовер Nexo второго поколения поступят в производство во второй половине нынешнего года.

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Hyundai Ioniq 6

Электромобиль Hyundai Ioniq 6, который в свое время побывал на тесте Фокуса, прошел плановую модернизацию. Обновленный седан сохраняет обтекаемый силуэт с аркообразной крышей, но получил новую переднюю часть в стиле Sonata с тоненькими "двухэтажными" фарами. Сзади установили меньший спойлер. Появилась и новая версия N Line с более агрессивными бамперами и увеличенным передним воздухозаборником.

Hyundai Ioniq 6 N Line Фото: Hyundai

Салон Hyundai Ioniq 6 2026 изменился меньше — там установили новый трехспицевый руль, заменили часть переключателей и добавили больше USB-портов.

В салоне заменили руль Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Ioniq 6 пока не разглашаются, впрочем отмечается, что в июле дебютирует топовая спортивная версия N на 650 сил. Стоит отметить, что родственный Hyundai Ioniq 5 при обновлении сохранил модификации мощностью 228 и 325 л.с., однако получил более крупные батареи емкостью 63 и 84 кВт∙ч.

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Hyundai Nexo

Новый Hyundai Nexo второго поколения претерпел кардинальные изменения. Электрокроссовер является серийной версией прошлогоднего концепта Hyundai Initium, а значит на смену плавным формам в дизайне пришли грани.

Hyundai Nexo внешне мало отличается от концепта Initium внешне Фото: Hyundai

Электрический кроссовер Hyundai Nexo отличается рубленым стилем и имеет высокий капот и рельефные боковины. У него тоненькие диодные фары и нестандартная задняя часть с наклоненным стеклом и обратным наклоном стоек. К тому же, электрокар крупнее предшественника.

Размеры Hyundai Nexo 2026:

длина — 4750 мм;

ширина — 1865 мм;

высота — 1640 мм;

колесная база — 2790 мм.

В салоне на передней панели установили два 12,3-дюймовых дисплея, а в случае заказа камер вместо зеркал заднего вида добавляются еще два экрана. Также есть проекция на лобовое стекло. Рычаг КПП перенесли на рулевую колонку, а между передними креслами установили высокую консоль.

Дизайн электрокроссовера стал более угловатым Фото: Hyundai

Новый Hyundai Nexo просторнее предшественника: благодаря увеличенным размерам и более тонким спинкам передних сидений стало больше места для ног и над головой. Задние кресла имеют регулируемый наклон спинки. Объем багажника также вырос и составляет 993-1719 л.

Комплектация Hyundai Nexo 2026 расширена: появились камеры кругового обзора, акустика Bang&Olufsen с 14 динамиками, парковочный автопилот с дистанционным управлением, беспроводные зарядки для смартфонов и сканер отпечатков пальцев.

Электромобиль Hyundai Nexo получил более мощный 204-сильный мотор и способен разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и буксировать прицеп массой 1000 кг.

На передней панели установили два дисплея Фото: Hyundai

Кроссовер сохраняет электрическую установку с маленькой (2,64 кВт∙ч) батареей и водородными топливными элементами, однако ее усовершенствовали. Увеличенные баллоны позволяют вместить до 6,69 кг водорода, а запас хода вырос до 700 км. Заправить такое ГБО топливом можно всего за 5 минут.

Кроме того, появилась функция двунаправленной зарядки, то есть можно питать от автомобиля электрооборудование.

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