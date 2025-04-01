Бюджетный электрокроссовер Hyundai превратили в экстремальный спорткар (фото)

Опубликованы официальные фото Hyundai Insteroid. Яркий электрический спорткар презентуют 3 апреля на автошоу в Сеуле.

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Подробности оригинального концепта раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Электрокар получил обвес и большое антикрыло Фото: Hyundai

Основой для интересного проекта стал недорогой электромобиль Hyundai Inster. Его превратили в младшего брата Hyundai Ioniq 5N, однако серийным он не станет.

Кроссовер занизили, серьезно расширили его крылья и установили большие колесные диски разного дизайна. Также появились агрессивные бамперы, обвес, диффузор и гигантское антикрыло на крыше.

В салоне установили спортивные кресла и руль Фото: Hyundai

Задние двери заварили, ведь новый электромобиль Hyundai Insteroid стал двухместным. Вместо кресел второго ряда установили мощные динамики аудиосистемы Beat House.

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Кроме того, в салоне установили каркас безопасности и убрали часть отделки. Автомобиль получил спортивные руль и кресла, а также минималистский щиток приборов и большой "ручник".

Вместо задних кресел установили динамики Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Insteroid пока держатся в секрете. Напомним, что стандартный электрокроссовер Hyundai Inster предлагается в версиях мощностью 97 и 115 л. с., а его запас хода составляет 300-355 км.

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