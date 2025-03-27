1300 сил и "танковый" разворот: презентован флагманский электромобиль BYD (фото, видео)

Седан BYD Yangwang U7 оснащен 1300-сильной электрической установкой и способен разогнаться до сотни за 2,9 с. Салон авто отделан кожей и карбоном, а комплектация включает вентиляцию и массаж кресел.

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В Китае дебютировал новый Yangwang U7. Мощный представительский седан от премиального подразделения BYD поступает в продажу по цене от 628 000 до 708 000 юаней ($86 500 — 98 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Дизайн BYD Yangwang U7

Новый BYD Yangwang U7 станет более доступным аналогом BMW i7 и Mercedes EQS. Седан F-класса отличается стремительным обтекаемым дизайном с длинным капотом, рельефными боковинами и крупными С-образными фарами. У него низкий (0,195) коэффициент аэродинамики, а сзади установлено выдвижное антикрыло.

Седан способен разогнаться до сотни за 2,9 с Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Yangwang U7 предлагают в двух версиях. Стандартный вариант достигает 5265 мм в длину при колесной базе 3160 мм, а в удлиненном исполнении авто эти параметры составляют 5360 мм и 3200 мм, соответственно. Ширина седана составляет 1998 мм, а высота — 1515 мм.

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Интерьер и комплектация BYD Yangwang U7

Салон BYD Yangwang U7 отделан кожей Nappa, деревом и карбоном. На передней панели установлено три дисплея, также есть проекция на лобовое стекло и мониторы для задних пассажиров. Мультимедийная система дополнена искусственным интеллектом DeepSeek.

На передней панели установлены три дисплея Фото: autohome.com.cn

На выбор предлагают версии на 4 и 5 мест, причем четырехместный вариант оснащен электроприводом как передних, так и задних кресел. К тому же, есть подогрев, вентиляция и массаж сидений.

Кроме того, комплектация BYD Yangwang U7 2025 включает панорамную крышу, акустику с 23 динамиками, камеры кругового обзора (с отдельными камерами мониторинга салона) и систему полуавтономного движения.

Салон отделан кожей, деревом и карбоном Фото: autohome.com.cn

Новый BYD Yangwang U7, характеристики

Модель предлагается в двух полноприводных вариантах одинаковой мощности. Электромобиль BYD Yangwang U7 оснащен четырьмя моторами на 1306 л. с. и 1680 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 270 км/ч.

Большая батарея емкостью 135,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 720 км. Быстрая (мощностью 500 кВт) зарядка на 80% занимает 20 минут.

Модель доступна в вариантах на 4 и 5 мест Фото: autohome.com.cn

Альтернатива — плагин-гибрид с этими же четырьмя электромоторами и 2,0-литровым бензиновым генератором на 245 л. с. Батарея у него меньше (52,4 кВт∙ч), в электрическом режиме он может проехать 200 км. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1000 км.

Новый BYD Yangwang U7 получил управляемые задние колеса, поэтому его запас хода составляет 9,7 м и авто способно делать "танковый" разворот на месте.

Yangwang U7 предлагают в электрической и плагин-гибридной версиях Фото: BYD Auto

Также электрокар BYD оснастили инновационной пневмоподвеской с отдельным управлением для каждого колеса и магнетическими амортизаторами — как в суперкаре Yangwang U9. Она обеспечивает очень плавную езду даже на разбитых дорогах, что продемонстрировали в оригинальном видео с мастером кунг-фу.

Кстати, недавно презентовали электрический аналог Skoda Octavia от BYD. Он стоит от $16 500, а его запас хода составляет 545 км.

Также Фокус сообщал, что в Киеве засветился премиальный 965-сильный электрокар от BYD и Mercedes-Benz.