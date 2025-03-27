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Авто

1300 сил и "танковый" разворот: презентован флагманский электромобиль BYD (фото, видео)

BYD Yangwang U7, Yangwang U7, новый BYD Yangwang U7, электромобиль BYD, электромобиль BYD
Фото: BYD Auto | Yangwang U7 — большой представительский седан

Седан BYD Yangwang U7 оснащен 1300-сильной электрической установкой и способен разогнаться до сотни за 2,9 с. Салон авто отделан кожей и карбоном, а комплектация включает вентиляцию и массаж кресел.

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В Китае дебютировал новый Yangwang U7. Мощный представительский седан от премиального подразделения BYD поступает в продажу по цене от 628 000 до 708 000 юаней ($86 500 — 98 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Дизайн BYD Yangwang U7

Новый BYD Yangwang U7 станет более доступным аналогом BMW i7 и Mercedes EQS. Седан F-класса отличается стремительным обтекаемым дизайном с длинным капотом, рельефными боковинами и крупными С-образными фарами. У него низкий (0,195) коэффициент аэродинамики, а сзади установлено выдвижное антикрыло.

Yangwang U7, новый BYD Yangwang U7, электромобиль BYD Fullscreen
Седан способен разогнаться до сотни за 2,9 с
Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Yangwang U7 предлагают в двух версиях. Стандартный вариант достигает 5265 мм в длину при колесной базе 3160 мм, а в удлиненном исполнении авто эти параметры составляют 5360 мм и 3200 мм, соответственно. Ширина седана составляет 1998 мм, а высота — 1515 мм.

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Интерьер и комплектация BYD Yangwang U7

Салон BYD Yangwang U7 отделан кожей Nappa, деревом и карбоном. На передней панели установлено три дисплея, также есть проекция на лобовое стекло и мониторы для задних пассажиров. Мультимедийная система дополнена искусственным интеллектом DeepSeek.

Салон BYD yangwang u7, BYD Yangwang U7, BYD Yangwang U7, новый BYD Yangwang U7, электромобиль BYD Fullscreen
На передней панели установлены три дисплея
Фото: autohome.com.cn

На выбор предлагают версии на 4 и 5 мест, причем четырехместный вариант оснащен электроприводом как передних, так и задних кресел. К тому же, есть подогрев, вентиляция и массаж сидений.

Кроме того, комплектация BYD Yangwang U7 2025 включает панорамную крышу, акустику с 23 динамиками, камеры кругового обзора (с отдельными камерами мониторинга салона) и систему полуавтономного движения.

Салон yangwang u7, BYD Yangwang U7, BYD Yangwang U7, новый BYD Yangwang U7, электромобиль BYD Fullscreen
Салон отделан кожей, деревом и карбоном
Фото: autohome.com.cn

Новый BYD Yangwang U7, характеристики

Модель предлагается в двух полноприводных вариантах одинаковой мощности. Электромобиль BYD Yangwang U7 оснащен четырьмя моторами на 1306 л. с. и 1680 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 270 км/ч.

Большая батарея емкостью 135,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 720 км. Быстрая (мощностью 500 кВт) зарядка на 80% занимает 20 минут.

Салон BYD yangwang, BYD Yangwang U7, Yangwang U7, новый BYD Yangwang U7, электромобиль BYD Fullscreen
Модель доступна в вариантах на 4 и 5 мест
Фото: autohome.com.cn

Альтернатива — плагин-гибрид с этими же четырьмя электромоторами и 2,0-литровым бензиновым генератором на 245 л. с. Батарея у него меньше (52,4 кВт∙ч), в электрическом режиме он может проехать 200 км. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1000 км.

Новый BYD Yangwang U7 получил управляемые задние колеса, поэтому его запас хода составляет 9,7 м и авто способно делать "танковый" разворот на месте.

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Yangwang U7 предлагают в электрической и плагин-гибридной версиях
Фото: BYD Auto

Также электрокар BYD оснастили инновационной пневмоподвеской с отдельным управлением для каждого колеса и магнетическими амортизаторами — как в суперкаре Yangwang U9. Она обеспечивает очень плавную езду даже на разбитых дорогах, что продемонстрировали в оригинальном видео с мастером кунг-фу.

Кстати, недавно презентовали электрический аналог Skoda Octavia от BYD. Он стоит от $16 500, а его запас хода составляет 545 км.

Также Фокус сообщал, что в Киеве засветился премиальный 965-сильный электрокар от BYD и Mercedes-Benz.