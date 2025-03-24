BYD представил электрический аналог Skoda Octavia за $16 500 с запасом хода 545 км (фото)
Электромобиль BYD Qin L — доступный седан С-класса с богатым оснащением и двумя багажниками. Модель предлагается в версиях на 150 и 218 л. с. с запасом хода до 545 км.
Представлен новый BYD Qin L второго поколения. Электрический седан поступает в продажу по цене от 119 800 до 139 800 юаней ($16 500 — 19 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль BYD Qin L — доступная семейная модель С-класса размером со Skoda Octavia. Его дизайн выдержан в духе недавно дебютировавших 1000-сильных BYD Han L и Tang L. Седан отличается обтекаемым силуэтом и продолговатыми фарами.
Габариты BYD Qin L 2025:
- длина — 4720 мм;
- ширина — 1880 мм;
- высота — 1495 мм;
- колесная база — 2820 мм.
В салоне установлен небольшой цифровой щиток приборов и крупный 12,8-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом DeepSeek. Седан BYD Qin L имеет 460-литровый задний и 65-литровый передний багажники.
Комплектация BYD Qin L довольно богатая — бесключевой доступ, климат-контроль, холодильник в подлокотнике, электропривод сидений, беспроводная зарядка смартфонов. К тому же, китайский электрокар получил новую систему полуавтономного движения God's Eye.Важно
Новый BYD Qin L предлагается в версиях мощностью 150 и 218 л. с. Диаметр разворота седана составляет 10,8 м.
На выбор доступны батареи емкостью 46 и 56,6 кВт∙ч: заявленный запас хода составляет 470 и 545 км, соответственно. Быстрая зарядка с 30% до 80% занимает 24 минуты.
Кстати, недавно представили еще более дешевый электромобиль BYD за $13 750 с запасом хода 520 км.
Также Фокус рассказывал, что в Киеве появился 965-сильный электрокар от BYD и Mercedes-Benz.