BYD представил электрический аналог Skoda Octavia за $16 500 с запасом хода 545 км (фото)

Электромобиль BYD Qin L — доступный седан С-класса с богатым оснащением и двумя багажниками. Модель предлагается в версиях на 150 и 218 л. с. с запасом хода до 545 км.

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Представлен новый BYD Qin L второго поколения. Электрический седан поступает в продажу по цене от 119 800 до 139 800 юаней ($16 500 — 19 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода электрокара достигает 545 км Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Qin L — доступная семейная модель С-класса размером со Skoda Octavia. Его дизайн выдержан в духе недавно дебютировавших 1000-сильных BYD Han L и Tang L. Седан отличается обтекаемым силуэтом и продолговатыми фарами.

Габариты BYD Qin L 2025:

длина — 4720 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2820 мм.

Доступное авто довольно богато оснащено Фото: BYD Auto

В салоне установлен небольшой цифровой щиток приборов и крупный 12,8-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом DeepSeek. Седан BYD Qin L имеет 460-литровый задний и 65-литровый передний багажники.

Передние кресла оснащены электроприводом Фото: BYD Auto

Комплектация BYD Qin L довольно богатая — бесключевой доступ, климат-контроль, холодильник в подлокотнике, электропривод сидений, беспроводная зарядка смартфонов. К тому же, китайский электрокар получил новую систему полуавтономного движения God's Eye.

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Новый BYD Qin L предлагается в версиях мощностью 150 и 218 л. с. Диаметр разворота седана составляет 10,8 м.

Авто имеет 65-литровый багажник спереди Фото: BYD Auto

На выбор доступны батареи емкостью 46 и 56,6 кВт∙ч: заявленный запас хода составляет 470 и 545 км, соответственно. Быстрая зарядка с 30% до 80% занимает 24 минуты.

Кстати, недавно представили еще более дешевый электромобиль BYD за $13 750 с запасом хода 520 км.

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