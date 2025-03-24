BYD представив електричний аналог Skoda Octavia за $16 500 із запасом ходу 545 км (фото)

Електромобіль BYD Qin L — доступний седан С-класу з багатим оснащенням і двома багажниками. Модель пропонують у версіях на 150 і 218 к. с. із запасом ходу до 545 км.

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Представлено новий BYD Qin L другого покоління. Електричний седан надходить у продаж за ціною від 119 800 до 139 800 юанів ($16 500 – 19 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу електрокара сягає 545 км Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Qin L – доступна сімейна модель С-класу розміром із Skoda Octavia. Його дизайн витримано в дусі 1000-сильних BYD Han L і Tang L, які нещодавно дебютували. Седан вирізняється обтічним силуетом та продовгуватими фарами.

Габарити BYD Qin L 2025:

довжина – 4720 мм;

ширина – 1880 мм;

висота – 1495 мм;

колісна база – 2820 мм.

Доступне авто доволі багато оснащене Фото: BYD Auto

У салоні встановлено невеликий цифровий щиток приладів та крупний 12,8-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом DeepSeek. Седан BYD Qin L має 460-літровий задній та 65-літровий передній багажники.

Передні крісла оснащені електроприводом Фото: BYD Auto

Комплектація BYD Qin L доволі багата – безключовий доступ, клімат-контроль, холодильник у підлокітнику, електропривід сидінь, бездротова зарядка смартфонів. До того ж, китайський електрокар отримав нову систему напівавтономного руху God’s Eye.

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Новий BYD Qin L пропонують у версіях потужністю 150 та 218 к. с. Діаметр розвороту седана становить 10,8 м.

Авто має 65-літровий багажник спереду Фото: BYD Auto

На вибір доступні батареї ємністю 46 та 56,6 кВт∙год: заявлений запас ходу становить 470 і 545 км, відповідно. Швидка зарядка з 30% до 80% займає 24 хвилини.

До речі, нещодавно представили ще дешевший електромобіль BYD за $13 750 із запасом ходу 520 км.

Також Фокус розповідав, що в Києві з'явився 965-сильний електрокар від BYD та Mercedes-Benz.