BYD выводит на рынок 1000-сильные электромобили по цене Toyota Camry (фото)

Электрические седан BYD Tang L и кроссовер Han L в топовой версии получили 1086-сильную установку. Запас хода автомобилей достигает 600-700 км.

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В Китае презентовали новые BYD Han L и Tang L. Электрокары поступят в продажу по цене на уровне Toyota Camry. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Электрический седан BYD Han L и кроссовер Tang L достигают более 5 метров в длину, а их колесная база составляет почти 3 метра. Их внешность выдержана в новом фирменном стиле BYD — с продолговатыми фарами и рельефными боковинами. Кстати, этот дизайн дебютировал на электрокроссовере BYD Song L.

BYD Han L Фото: CarNewsChina

В салоне электрокаров BYD установлен цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью. Новый BYD Han L — пятиместный, а вот Tang L имеет три ряда сидений и рассчитан на семь человек.

Оба электромобиля BYD предлагают в 670-сильной заднеприводной и 1086-сильной полноприводной модификациях.

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BYD Han L

Седан BYD Han L в топовой версии способен разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с, а со 100 до 200 км/ч — за 4,74 с. Максимальная скорость составляет 305 км/ч.

В салоне электрокаров установлены два дисплея Фото: BYD Auto

LFP-батарея емкостью 83,2 кВт∙ч обеспечивает запас хода 600-700 км, в зависимости от версии. Быстрая зарядка позволяет добавить 400 км за 5 минут. Цена BYD Han L составляет 270 000 — 350 000 юаней ($37 300 — 48 500).

BYD Tang L Фото: CarNewsChina

BYD Tang L

Электрокроссовер BYD Tang L стартует до сотни за 3,6 с, а со 100 до 200 км/ч — за 6,2 с. Максимальная скорость — 287 км/ч.

Электрокары стоят на уровне Toyota Camry Фото: BYD Auto

Батарея кроссовера больше — на 100,5 кВт∙ч. Запас хода составляет 560-670 км. Цена BYD Tang L составляет 280 000 — 360 000 юаней ($38 700 — 49 800).

Кстати, недавно презентовали доступный электромобиль BYD за $13 750 с запасом хода до 520 км.

Также Фокус писал, что в Киеве видели роскошный 965-сильный электрокар от BYD и Mercedes-Benz.