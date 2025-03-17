BYD виводить на ринок 1000-сильні електромобілі за ціною Toyota Camry (фото)
Електричні седан BYD Tang L і кросовер Han L в топовій версії отримали 1086-сильну установку. Запас ходу автомобілів сягає 600-700 км.
У Китаї презентували нові BYD Han L та Tang L. Електрокари надійдуть у продаж за ціною на рівні Toyota Camry. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.
Електричний седан BYD Han L і кросовер Tang L сягають понад 5 метрів завдовжки, а їх колісна база становить майже 3 метри. Їх зовнішність витримана у новому фірмовому стилі BYD – із продовгуватими фарами та рельєфними боковинами. До речі, цей дизайн дебютував на електрокросовері BYD Song L.
У салоні електрокарів BYD встановлено цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю. Новий BYD Han L – п’ятимісний, а от Tang L має три ряди сидінь і розрахований на сім осіб.
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Обидва електромобілі BYD пропонують у 670-сильній задньопривідній та 1086-сильній повнопривідній модифікаціях.Важливо
BYD Han L
Седан BYD Han L в топовій версії здатен розігнатися до 100 км/год за 2,7 с, а зі 100 до 200 км/год – за 4,74 с. Максимальна швидкість становить 305 км/год.
LFP-батарея ємністю 83,2 кВт∙год забезпечує запас ходу 600-700 км, залежно від версії. Швидка зарядка дозволяє додати 400 км за 5 хвилин. Ціна BYD Han L становить 270 000 – 350 000 юанів ($37 300 – 48 500).
BYD Tang L
Електрокросовер BYD Tang L стартує до сотні за 3,6 с, а зі 100 до 200 км/год – за 6,2 с. Максимальна швидкість – 287 км/год.
Батарея кросовера більша – на 100,5 кВт∙год. Запас ходу становить 560-670 км. Ціна BYD Tang L складає 280 000 – 360 000 юанів ($38 700 – 49 800).
До речі, нещодавно презентували доступний електромобіль BYD за $13 750 із запасом ходу до 520 км.
Також Фокус писав, що в Києві бачили розкішний 965-сильний електрокар від BYD та Mercedes-Benz.
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