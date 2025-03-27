1300 сил і "танковий" розворот: презентовано флагманський електромобіль BYD (фото, відео)

Седан BYD Yangwang U7 оснащений 1300-сильною електричною установкою і здатен розігнатися до сотні за 2,9 с. Салон авто оздоблений шкірою і карбоном, а комплектація включає вентиляцію і масаж крісел.

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У Китаї дебютував новий Yangwang U7. Потужний представницький седан від преміального підрозділу BYD надходить у продаж за ціною від 628 000 до 708 000 юанів ($86 500 – 98 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Дизайн BYD Yangwang U7

Новий BYD Yangwang U7 стане доступнішим аналогом BMW i7 та Mercedes EQS. Седан F-класу вирізняється стрімким обтічним дизайном із довгим капотом, рельєфними боковинами та крупними С-подібними фарами. У нього низький (0,195) коефіцієнт аеродинаміки, а ззаду встановлено висувне антикрило.

Седан здатен розігнатися до сотні за 2,9 с Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Yangwang U7 пропонують у двох версіях. Стандартний варіант сягає 5265 мм завдовжки при колісній базі 3160 мм, а в подовженому виконанні авто ці параметри складають 5360 мм і 3200 мм, відповідно. Ширина седана становить 1998 мм, а висота – 1515 мм.

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Інтер'єр і комплектація BYD Yangwang U7

Салон BYD Yangwang U7 оздоблений шкірою Nappa, деревом і карбоном. На передній панелі встановлено три дисплеї, також є проєкція на лобове скло і монітори для задніх пасажирів. Мультимедійна система доповнена штучним інтелектом DeepSeek.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: autohome.com.cn

На вибір пропонують версії на 4 та 5 місць, причому чотиримісний варіант оснащений електроприводом як передніх, так і задніх крісел. До того ж, є підігрів, вентиляція і масаж сидінь.

Крім того, комплектація BYD Yangwang U7 2025 включає панорамний дах, акустику з 23 динаміками, камери кругового огляду (з окремими камерами моніторингу салону) та систему напівавтономного руху.

Салон оздоблено шкірою, деревом і карбоном Фото: autohome.com.cn

Новий BYD Yangwang U7, характеристики

Модель пропонують у двох повнопривідних варіантах однакової потужності. Електромобіль BYD Yangwang U7 оснащений чотирма моторами на 1306 к. с. і 1680 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 270 км/год.

Велика батарея ємністю 135,5 кВт∙год забезпечує запас ходу в 720 км. Швидка (потужністю 500 кВт) зарядка на 80% займає 20 хвилин.

Модель доступна у варіантах на 4 і 5 місць Фото: autohome.com.cn

Альтернатива – плагін-гібрид із цими ж чотирма електромоторами та 2,0-літровим бензиновим генератором на 245 к. с. Батарея в нього менша (52,4 кВт∙год), в електричному режимі він може проїхати 200 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1000 км.

Новий BYD Yangwang U7 отримав керовані задні колеса, тому його запас ходу становить 9,7 м і авто здатне робити "танковий" розворот на місці.

Yangwang U7 пропонують в електричній та плагін-гібридній версіях Фото: BYD Auto

Також електрокар BYD оснастили інноваційною пневмопідвіскою із окремим керуванням для кожного колеса і магнетичними амортизаторами – як у суперкарі Yangwang U9. Вона забезпечує дуже плавну їзду навіть на розбитих дорогах, що продемонстрували в оригінальному відео з майстром кунг-фу.

До речі, нещодавно презентували електричний аналог Skoda Octavia від BYD. Він коштує від $16 500, а його запас ходу становить 545 км.

Також Фокус повідомляв, що в Києві засвітився преміальний 965-сильний електрокар від BYD і Mercedes-Benz.