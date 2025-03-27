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1300 сил і "танковий" розворот: презентовано флагманський електромобіль BYD (фото, відео)

BYD Yangwang U7, Yangwang U7, новий BYD Yangwang U7, електромобіль BYD
Фото: BYD Auto | Yangwang U7 — великий представницький седан

Седан BYD Yangwang U7 оснащений 1300-сильною електричною установкою і здатен розігнатися до сотні за 2,9 с. Салон авто оздоблений шкірою і карбоном, а комплектація включає вентиляцію і масаж крісел.

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У Китаї дебютував новий Yangwang U7. Потужний представницький седан від преміального підрозділу BYD надходить у продаж за ціною від 628 000 до 708 000 юанів ($86 500 – 98 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Дизайн BYD Yangwang U7

Новий BYD Yangwang U7 стане доступнішим аналогом BMW i7 та Mercedes EQS. Седан F-класу вирізняється стрімким обтічним дизайном із довгим капотом, рельєфними боковинами та крупними С-подібними фарами. У нього низький (0,195) коефіцієнт аеродинаміки, а ззаду встановлено висувне антикрило.

Yangwang U7, новий BYD Yangwang U7, електромобіль BYD Fullscreen
Седан здатен розігнатися до сотні за 2,9 с
Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Yangwang U7 пропонують у двох версіях. Стандартний варіант сягає 5265 мм завдовжки при колісній базі 3160 мм, а в подовженому виконанні авто ці параметри складають 5360 мм і 3200 мм, відповідно. Ширина седана становить 1998 мм, а висота – 1515 мм.

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Інтер'єр і комплектація BYD Yangwang U7

Салон BYD Yangwang U7 оздоблений шкірою Nappa, деревом і карбоном. На передній панелі встановлено три дисплеї, також є проєкція на лобове скло і монітори для задніх пасажирів. Мультимедійна система доповнена штучним інтелектом DeepSeek.

Салон BYD yangwang u7, BYD Yangwang U7, Yangwang U7, новий BYD Yangwang U7, електромобіль BYD Fullscreen
На передній панелі встановлено три дисплеї
Фото: autohome.com.cn

На вибір пропонують версії на 4 та 5 місць, причому чотиримісний варіант оснащений електроприводом як передніх, так і задніх крісел. До того ж, є підігрів, вентиляція і масаж сидінь.

Крім того, комплектація BYD Yangwang U7 2025 включає панорамний дах, акустику з 23 динаміками, камери кругового огляду (з окремими камерами моніторингу салону) та систему напівавтономного руху.

Салон yangwang u7, BYD Yangwang U7, Yangwang U7, новий BYD Yangwang U7, електромобіль BYD Fullscreen
Салон оздоблено шкірою, деревом і карбоном
Фото: autohome.com.cn

Новий BYD Yangwang U7, характеристики

Модель пропонують у двох повнопривідних варіантах однакової потужності. Електромобіль BYD Yangwang U7 оснащений чотирма моторами на 1306 к. с. і 1680 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 270 км/год.

Велика батарея ємністю 135,5 кВт∙год забезпечує запас ходу в 720 км. Швидка (потужністю 500 кВт) зарядка на 80% займає 20 хвилин.

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Модель доступна у варіантах на 4 і 5 місць
Фото: autohome.com.cn

Альтернатива – плагін-гібрид із цими ж чотирма електромоторами та 2,0-літровим бензиновим генератором на 245 к. с. Батарея в нього менша (52,4 кВт∙год), в електричному режимі він може проїхати 200 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі – 1000 км.

Новий BYD Yangwang U7 отримав керовані задні колеса, тому його запас ходу становить 9,7 м і авто здатне робити "танковий" розворот на місці.

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Yangwang U7 пропонують в електричній та плагін-гібридній версіях
Фото: BYD Auto

Також електрокар BYD оснастили інноваційною пневмопідвіскою із окремим керуванням для кожного колеса і магнетичними амортизаторами – як у суперкарі Yangwang U9. Вона забезпечує дуже плавну їзду навіть на розбитих дорогах, що продемонстрували в оригінальному відео з майстром кунг-фу.

До речі, нещодавно презентували електричний аналог Skoda Octavia від BYD. Він коштує від $16 500, а його запас ходу становить 545 км.

Також Фокус повідомляв, що в Києві засвітився преміальний 965-сильний електрокар від BYD і Mercedes-Benz.