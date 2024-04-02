В Україні з'явився найшвидший та найдорожчий електромобіль BMW за 6 мільйонів (фото)

Електромобіль BMW i7 M70 оснащений 660-сильною установкою. Великий представницький седан здатен розігнатися до сотні за 3,7 с і проїхати до 560 км без підзарядки.

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У Києві помітили новий BMW i7 у топовій спортивній версії M70. Це найдорожчий та найшвидший електрокар у сучасній лінійці німецького бренду. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Цей седан є потужним електричним варіантом флагманського BMW 7 Series. Стартова ціна BMW i7 M70 в Україні становить майже 6 мільйонів гривень.

Електромобіль BMW i7 M70 обладнаний повнопривідною двомоторною установкою на 660 к. с. та 1100 Н∙м. Великий седан здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Акумуляторна батарея ємністю 101,7 кВт∙год забезпечує запас ходу до 560 км. Швидка зарядка електрокара на 80% займає 34 хвилини. Седан оснастили пневмопідвіскою та керованими задніми колесами.

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Новий BMW i7 M70 відрізняється агресивнішим дизайном передньої частини, обвісом та невеликим заднім спойлером. Стандартними є 21-дюймові колісні диски.

У салоні встановлено спортивне кермо Фото: BMW Для задніх пасажирів доступний великий монітор Фото: BMW

У салоні встановлене спортивне кермо, а для задніх пасажирів доступний великий 42-дюймовий монітор. У внутрішньому оздобленні використані шкіра та карбон.

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