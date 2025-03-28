Мощный спортивный электрокроссовер Skoda рассекретили до премьеры (видео)

Новый Skoda Elroq получит топовую спортивную модификацию RS. Презентация электрокроссовера состоится 3 апреля во время недели моды в Милане.

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Пока же на официальном сайте чешского автопроизводителя опубликовали первые тизеры новой версии электромобиля.

На фото и видео кроссовер Skoda Elroq RS рассекретили лишь частично. Можно заметить, что спортивный вариант электрокара отличается от стандартной модификации более агрессивными бамперами, обвесом и колесными дисками большего диаметра.

Электрокар получит мощную двухмоторную установку Фото: Skoda

В салоне появились спортивные передние сиденья с логотипами RS и скошенный снизу руль. Кроме того, в отделке использована перфорированная кожа с ярко-салатовыми акцентами.

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Подробности Skoda Elroq RS пока держатся в секрете. Известно лишь, что электрокроссовер получит полноприводную двухмоторную установку.

Skoda Elroq RS отличается более агрессивными бамперами и более крупными дисками Фото: Skoda

На других моделях концерна Volkswagen, которые используют эту же платформу МЭО, мощность таких установок составляет 300 или 340 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает менее 6 секунд.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Skoda

По аналогии с другими подобными моделями электромобиль Skoda Elroq RS получит самую большую батарею емкостью 82 кВт∙ч. Запас хода кроссовера составит примерно 500 км, а цена достигнет 50-55 тыс. евро.

Между прочим, в Киеве заметили новую семейную Skoda с очень большим багажником.

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