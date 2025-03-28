Мощный спортивный электрокроссовер Skoda рассекретили до премьеры (видео)
Новый Skoda Elroq получит топовую спортивную модификацию RS. Презентация электрокроссовера состоится 3 апреля во время недели моды в Милане.
Пока же на официальном сайте чешского автопроизводителя опубликовали первые тизеры новой версии электромобиля.
На фото и видео кроссовер Skoda Elroq RS рассекретили лишь частично. Можно заметить, что спортивный вариант электрокара отличается от стандартной модификации более агрессивными бамперами, обвесом и колесными дисками большего диаметра.
В салоне появились спортивные передние сиденья с логотипами RS и скошенный снизу руль. Кроме того, в отделке использована перфорированная кожа с ярко-салатовыми акцентами.Важно
Подробности Skoda Elroq RS пока держатся в секрете. Известно лишь, что электрокроссовер получит полноприводную двухмоторную установку.
На других моделях концерна Volkswagen, которые используют эту же платформу МЭО, мощность таких установок составляет 300 или 340 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает менее 6 секунд.
По аналогии с другими подобными моделями электромобиль Skoda Elroq RS получит самую большую батарею емкостью 82 кВт∙ч. Запас хода кроссовера составит примерно 500 км, а цена достигнет 50-55 тыс. евро.
Между прочим, в Киеве заметили новую семейную Skoda с очень большим багажником.
Также Фокус рассказывал о сверхмощном 1300-сильном электромобиле BYD.