Потужний спортивний електрокросовер Skoda розсекретили до прем'єри (відео)
Новий Skoda Elroq отримає топову спортивну модифікацію RS. Презентація електрокросовера відбудеться 3 квітня під час тижня моди в Мілані.
Поки ж на офіційному сайті чеського автовиробника опублікували перші тизери нової версії електромобіля.
На фото і відео кросовер Skoda Elroq RS розсекретили лише частково. Можна помітити, що спортивний варіант електрокара відрізняється від стандартної модифікації агресивнішими бамперами, обвісом та колісними дисками більшого діаметру.
У салоні з’явилися спортивні передні сидіння з логотипами RS та скошене знизу кермо. Крім того, в оздобленні використана перфорована шкіра з яскраво-салатовими акцентами.Важливо
Подробиці Skoda Elroq RS поки тримають у секреті. Відомо лише, що електрокросовер отримає повнопривідну двомоторну установку.
На інших моделях концерну Volkswagen, які використовують цю ж платформу МЕВ, потужність таких установок становить 300 або 340 к. с. Розгін до 100 км/год займає менш ніж 6 секунд.
За аналогією з іншими подібними моделями електромобіль Skoda Elroq RS отримає найбільшу батарею ємністю 82 кВт∙год. Запас ходу кросовера складе приблизно 500 км, а ціна сягне 50-55 тис. євро.
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