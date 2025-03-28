Потужний спортивний електрокросовер Skoda розсекретили до прем'єри (відео)

Новий Skoda Elroq отримає топову спортивну модифікацію RS. Презентація електрокросовера відбудеться 3 квітня під час тижня моди в Мілані.

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Поки ж на офіційному сайті чеського автовиробника опублікували перші тизери нової версії електромобіля.

На фото і відео кросовер Skoda Elroq RS розсекретили лише частково. Можна помітити, що спортивний варіант електрокара відрізняється від стандартної модифікації агресивнішими бамперами, обвісом та колісними дисками більшого діаметру.

Електрокар отримає потужну двомоторну установку Фото: Skoda

У салоні з’явилися спортивні передні сидіння з логотипами RS та скошене знизу кермо. Крім того, в оздобленні використана перфорована шкіра з яскраво-салатовими акцентами.

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Подробиці Skoda Elroq RS поки тримають у секреті. Відомо лише, що електрокросовер отримає повнопривідну двомоторну установку.

Skoda Elroq RS вирізняється агресивнішими бамперами і більшими дисками Фото: Skoda

На інших моделях концерну Volkswagen, які використовують цю ж платформу МЕВ, потужність таких установок становить 300 або 340 к. с. Розгін до 100 км/год займає менш ніж 6 секунд.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Skoda

За аналогією з іншими подібними моделями електромобіль Skoda Elroq RS отримає найбільшу батарею ємністю 82 кВт∙год. Запас ходу кросовера складе приблизно 500 км, а ціна сягне 50-55 тис. євро.

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