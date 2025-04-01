Бюджетний електрокросовер Hyundai перетворили на екстремальний спорткар (фото)
Опубліковано офіційні фото Hyundai Insteroid. Яскравий електричний спорткар презентують 3 квітня на автошоу в Сеулі.
Подробиці оригінального концепту розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.
Основою для цікавого проєкту став недорогий електромобіль Hyundai Inster. Його перетворили на молодшого брата Hyundai Ioniq 5N, проте серійним він не стане.
Кросовер занизили, серйозно розширили його крила та встановили великі колісні диски різного дизайну. Також з’явилися агресивні бампери, обвіс, дифузор і гігантське антикрило на даху.
Задні двері заварили, адже новий електромобіль Hyundai Insteroid став двомісним. Замість крісел другого ряду встановили потужні динаміки аудіосистеми Beat House.Важливо
Крім того, в салоні встановили каркас безпеки і прибрали частину оздоблення. Автомобіль отримав спортивні кермо та крісла, а також мінімалістський щиток приладів і великий "ручник".
Характеристики Hyundai Insteroid поки тримають у секреті. Нагадаємо, що стандартний електрокросовер Hyundai Inster пропонують у версіях потужністю 97 і 115 к. с., а його запас ходу становить 300-355 км.
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