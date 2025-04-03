Спортивний седан та кросовер із ГБО: представлено оригінальні електрокари Hyundai (фото)

На автошоу в Сеулі дебютували нові електромобілі Hyundai. Оновлений седан Hyundai Ioniq 6 та кросовер Nexo другого покоління надійдуть у виробництво в другій половині нинішнього року.

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Hyundai Ioniq 6

Електромобіль Hyundai Ioniq 6, який свого часу побував на тесті Фокусу, пройшов планову модернізацію. Оновлений седан зберігає обтічний силует із аркоподібним дахом, але отримав нову передню частину в стилі Sonata із тоненькими "двоповерховими" фарами. Ззаду встановили менший спойлер. З’явилася і нова версія N Line з агресивнішими бамперами та збільшеним переднім повітрозабірником.

Hyundai Ioniq 6 N Line Фото: Hyundai

Салон Hyundai Ioniq 6 2026 змінився менше — там встановили нове трьохспицеве кермо, замінили частину перемикачів та додали більше USB-портів.

У салоні замінили кермо Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Ioniq 6 поки не розголошують, утім зазначається, що в липні дебютує топова спортивна версія N на 650 сил. Варто зазначити, що споріднений Hyundai Ioniq 5 під час оновлення зберіг модифікації потужністю 228 і 325 к. с., проте отримав більші батареї ємністю 63 та 84 кВт∙год.

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Hyundai Nexo

Новий Hyundai Nexo другого покоління зазнав кардинальних змін. Електрокросовер є серійною версією торішнього концепту Hyundai Initium, а отже на зміну плавним формам у дизайні прийшли грані.

Hyundai Nexo зовні мало відрізняється від концепту Initium Фото: Hyundai

Електричний кросовер Hyundai Nexo вирізняється рубаним стилем та має високий капот і рельєфні боковини. У нього тоненькі діодні фари та нестандартна задня частина із нахиленим склом та зворотнім нахилом стійок. До того ж електрокар більший за попередника.

Розміри Hyundai Nexo 2026:

довжина — 4750 мм;

ширина — 1865 мм;

висота — 1640 мм;

колісна база — 2790 мм.

У салоні на передній панелі встановили два 12,3-дюймових дисплеї, а у випадку замовлення камер замість дзеркал заднього виду додаються ще два екрани. Також є проєкція на лобове скло. Важіль КПП перенесли на кермову колонку, а між передніми кріслами встановили високу консоль.

Дизайн електрокросовера став більш кутастим Фото: Hyundai

Новий Hyundai Nexo просторіший за попередника: завдяки збільшеним розмірам і тоншим спинках передніх сидінь стало більше місця для ніг і над головою. Задні крісла мають регульований нахил спинки. Об’єм багажника також виріс і складає 993-1719 л.

Комплектація Hyundai Nexo 2026 розширена: з’явилися камери кругового огляду, акустика Bang&Olufsen із 14 динаміками, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, бездротові зарядки для смартфонів та сканер відбитків пальців.

Електромобіль Hyundai Nexo отримав потужніший 204-сильний мотор і здатен розігнатися до 100 км/год за 7,8 с та буксирувати причіп масою 1000 кг.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Hyundai

Кросовер зберігає електричну установку з маленькою (2,64 кВт∙год) батареєю і водневими паливними елементами, проте її вдосконалили. Збільшені балони дають змогу вмістити до 6,69 кг водню, а запас ходу зріс до 700 км. Заправити таке ГБО пальним можна усього за 5 хвилин.

Крім того, з’явилася функція двонаправленої зарядки, тобто можна живити від автомобіля електрообладнання.

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