На український ринок вийде новий електромобіль Kia із запасом ходу понад 500 км (фото)

Новий Kia EV6 — 4,7-метровий електричний хетчбек-кросовер із великим багажником. В Україні модель запропонують у 229-сильній версії із запасом ходу 228 км.

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Лінійка електромобілів Kia в Україні невдовзі розшириться – до моделі Niro доєднається новий EV6. Про це повідомляється на сайті офіційного представництва південнокорейського автовиробника.

Запас ходу електрокара сягає 528 км Фото: Kia

Електромобіль Kia EV6 – 4,7-метровий хетчбек-кросовер із обтічним дизайном та збільшеним кліренсом. Модель ділить платформу з Hyundai Ioniq 5 та Genesis GV60.

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У салоні на передній панелі встановлені два вигнутих дисплеї. Електрокар Kia EV6 має 520-літровий задній та 20-літровий передній багажники.

На передній панелі встановлені два дисплеї Фото: Kia

Базова комплектація Kia EV6 2024 включає 19-дюймові диски, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та камеру. Також для моделі доступні панорамний дах, паркувальний автопілот з дистанційним керуванням, підігрів та вентиляція крісел.

Об'єм багажника складає 520 л Фото: Kia

Новий Kia EV6 дебютує на українському ринку у задньопривідній версії на 229 к. с. з батареєю ємністю 77,4 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,3 с і розвинути 185 км/год, а його запас ходу складає 528 км.

До речі, електромобілі Kia EV6 в Україну вже ввозять неофіційно. Зокрема, у Києві з'явився топовий 585-сильний варіант GT, який стартує до 100 км/год за 3,5 с.

Також Фокус розповідав, що в Україну привезли розкішний електровен від Geely та Volvo.