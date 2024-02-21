На украинский рынок выйдет новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км (фото)

Новый Kia EV6 — 4,7-метровый электрический хэтчбек-кроссовер с большим багажником. В Украине модель предложат в 229-сильной версии с запасом хода 228 км.

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Линейка электромобилей Kia в Украине вскоре расширится — к модели Niro присоединится новый EV6. Об этом сообщается на сайте официального представительства южнокорейского автопроизводителя.

Запас хода электрокара достигает 528 км Фото: Kia

Электромобиль Kia EV6 — 4,7-метровый хэтчбек-кроссовер с обтекаемым дизайном и увеличенным клиренсом. Модель делит платформу с Hyundai Ioniq 5 и Genesis GV60.

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В салоне на передней панели установлены два изогнутых дисплея. Электрокар Kia EV6 имеет 520-литровый задний и 20-литровый передний багажники.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Kia

Базовая комплектация Kia EV6 2024 включает 19-дюймовые диски, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеру. Также для модели доступны панорамная крыша, парковочный автопилот с дистанционным управлением, подогрев и вентиляция кресел.

Объем багажника составляет 520 л Фото: Kia

Новый Kia EV6 дебютирует на украинском рынке в заднеприводной версии на 229 л. с. с батареей емкостью 77,4 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,3 с и развить 185 км/ч, а его запас хода составляет 528 км.

Кстати, электромобили Kia EV6 в Украину уже ввозят неофициально. В частности, в Киеве появился топовый 585-сильный вариант GT, который стартует до 100 км/ч за 3,5 с.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли роскошный электровен от Geely и Volvo.