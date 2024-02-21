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Авто

На украинский рынок выйдет новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км (фото)

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Фото: Kia | Электрокар Kia EV6 появится в Украине

Новый Kia EV6 — 4,7-метровый электрический хэтчбек-кроссовер с большим багажником. В Украине модель предложат в 229-сильной версии с запасом хода 228 км.

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Линейка электромобилей Kia в Украине вскоре расширится — к модели Niro присоединится новый EV6. Об этом сообщается на сайте официального представительства южнокорейского автопроизводителя.

новый Kia EV6, Kia EV6, Kia EV6 2024, электромобиль Kia Fullscreen
Запас хода электрокара достигает 528 км
Фото: Kia

Электромобиль Kia EV6 — 4,7-метровый хэтчбек-кроссовер с обтекаемым дизайном и увеличенным клиренсом. Модель делит платформу с Hyundai Ioniq 5 и Genesis GV60.

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В салоне на передней панели установлены два изогнутых дисплея. Электрокар Kia EV6 имеет 520-литровый задний и 20-литровый передний багажники.

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На передней панели установлены два дисплея
Фото: Kia

Базовая комплектация Kia EV6 2024 включает 19-дюймовые диски, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеру. Также для модели доступны панорамная крыша, парковочный автопилот с дистанционным управлением, подогрев и вентиляция кресел.

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Объем багажника составляет 520 л
Фото: Kia

Новый Kia EV6 дебютирует на украинском рынке в заднеприводной версии на 229 л. с. с батареей емкостью 77,4 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,3 с и развить 185 км/ч, а его запас хода составляет 528 км.

Кстати, электромобили Kia EV6 в Украину уже ввозят неофициально. В частности, в Киеве появился топовый 585-сильный вариант GT, который стартует до 100 км/ч за 3,5 с.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли роскошный электровен от Geely и Volvo.