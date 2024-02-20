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Авто

У Volkswagen ID.3 з'явився потужний іспанський побратим із запасом ходу 570 км (фото)

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Фото: Cupra | Cupra Born VZ — 326-сильна заряджена версія хетчбека

Новий Cupra Born VZ отримав повнопривідну електричну установку на 326 сил. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 200 км/год.

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Електромобіль Cupra Born отримав нову спортивну версію VZ. Заряджений хетчбек від іспанського бренду концерну Volkswagen почнуть продавати з третього кварталу нинішнього року. Його подробиці з’явилися на офіційному сайті автовиробника.

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Електрокар розганяється до 100 км/год за 5,7 с
Фото: Cupra

Новий Cupra Born VZ отримав повний привід і два електромотори, які сумарно розвивають 326 к. с. та 545 Нм. Невдовзі цю ж силову установку отримає і споріднена модель Volkswagen ID.3 у версії GTX.

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У салоні збільшили таскрін
Фото: Cupra

Електрокар Cupra Born VZ здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. У підвісці замінені пружини та встановлені адаптивні амортизатори.

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Збільшена батарея на 79 кВт∙год забезпечує запас ходу в 570 км, а зарядити її на 80% постійним струмом (потужністю 170 кВт) можна за півгодини.

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Спортивні крісла обшиті алькантарою
Фото: Cupra

Від стандартного Cupra Born 2024 варіант VZ майже не відрізняється зовні – його видають 20-дюймові диски і особливі кольори кузова. У салоні встановлені спортивні крісла від Cupra Formentor VZ5 та збільшений 12,9-дюймовий тачскрін, а у оздобленні використана алькантара. Серед опцій є паркувальний автопілот із дистанційним керуванням та 425-ватна акустика Sennheiser.

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