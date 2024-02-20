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Авто

Альтернатива Passat: презентований новий сімейний електромобіль Volkswagen (відео)

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Фото: Volkswagen | Електрокар Volkswagen ID.7 став універсалом

Універсал Volkswagen ID.7 Tourer має просторий салон та величезний багажник об'ємом 605-1714 л. Запас ходу електромобіля сягає 685 км.

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Лінійка Volkswagen ID.7 розширена — до ліфтбека долучився стильний універсал Tourer. Невдовзі він надійде у виробництво на підприємстві в німецькому Емдені та стане електричною альтернативою VW Passat B9. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

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Запас ходу електромобіля сягає 685 км
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.7 Tourer за розмірами ідентичний ліфтбеку — сягає 4961 мм у довжину при колісній базі в 2966 мм. Передня частина у двох електрокарів однакова.

Універсал вирізняється елегантним дизайном з обтічним силуетом. У нього вигнута віконна лінія, великий кут нахилу задніх стійок даху і чималий спойлер.

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Універсал вирізняється елегантним дизайном
Фото: Volkswagen

Універсал Volkswagen ID.7 Tourer просторіший за ліфтбек. Об'єм його багажника становить 605 л у звичайному стані та 1714 л — зі складеними задніми кріслами.

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Спереду встановлений вузький віртуальний щиток приладів і великий 15-дюймовий тачскрін. У мультимедійну систему вбудували ChatGPT. Також є проекція на лобове скло з доповненою реальністю.

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У мультимедійну систему вбудували ChatGPT
Фото: Volkswagen

Базова комплектація Volkswagen ID.7 Tourer охоплює діодні фари, 19-дюймові диски, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь і камеру заднього виду. Серед опцій є панорамний дах зі змінним ступенем тонування.

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Об'єм багажника становить 605-1714 л
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.7 Tourer дебютував у задньопривідній 286-сильній версії, а пізніше має з'явитися потужніший повнопривідний варіант. Максимальна швидкість обмежена на 155 км/год.

На вибір пропонують батареї ємністю 82 і 91 кВт∙год. В останньому випадку запас ходу становить 685 км. Швидка зарядка потужністю до 200 кВт на 80% займає менш ніж півгодини.

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