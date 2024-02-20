У Volkswagen ID.3 появился мощный испанский собрат с запасом хода 570 км (фото)

Новый Cupra Born VZ получил полноприводную электрическую установку на 326 сил. Хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 200 км/ч.

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Электромобиль Cupra Born получил новую спортивную версию VZ. Заряженный хэтчбек от испанского бренда концерна Volkswagen начнут продавать с третьего квартала нынешнего года. Его подробности появились на официальном сайте автопроизводителя.

Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с Фото: Cupra

Новый Cupra Born VZ получил полный привод и два электромотора, которые суммарно развивают 326 л.с. и 545 Нм. Вскоре эту же силовую установку получит и родственная модель Volkswagen ID.3 в версии GTX.

В салоне увеличили таскрин Фото: Cupra

Электрокар Cupra Born VZ способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. В подвеске заменены пружины и установлены адаптивные амортизаторы.

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Увеличенная батарея на 79 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 570 км, а зарядить ее на 80% постоянным током (мощностью 170 кВт) можно за полчаса.

Спортивные кресла обшиты алькантарой Фото: Cupra

От стандартного Cupra Born 2024 вариант VZ почти не отличается внешне — его выдают 20-дюймовые диски и особые цвета кузова. В салоне установлены спортивные кресла от Cupra Formentor VZ5 и увеличенный 12,9-дюймовый тачскрин, а в отделке использована алькантара. Среди опций есть парковочный автопилот с дистанционным управлением и 425-ваттная акустика Sennheiser.

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