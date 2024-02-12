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В Украине презентовали недорогой электрокроссовер Volvo за 32 000 евро (фото)

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Фото: Тарас Брязгунов | Volvo EX30 является самым доступным кроссовером шведской марки

Электрокар Volvo EX30 доступен в модификациях мощностью 272 и 428 сил с запасом хода до 480 км. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с.

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В Украине представили новый Volvo EX30. Компактный кроссовер является самым доступным электромобилем шведской марки. Подробности модели появились на сайте украинского представительства бренда.

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Volvo EX30 отличается сдержанным дизайном
Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер Volvo EX30 – первая модель шведского бренда, построенная на специализированной электрической платформе SEA. Она обещает быть массовой – в 2024 году выпустят около 200 тыс. авто, из которых в Украину попадет 300.

Новый Volvo EX30, подробности и комплектации

Электромобиль Volvo EX30 – компактный 4,2-метровый кроссовер В-класса, выполнена в характерном минималистском стиле марки. В его конструкции активно использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. В частности, из них выполнена внутренняя отделка.

Volvo EX30 2024, Volvo EX30, новый Volvo EX30, кроссовер Volvo, электромобиль Volvo Fullscreen
Электрокроссовер В-класса достигает 4,2 м в длину
Фото: Тарас Брязгунов

В салоне Volvo EX30 отсутствует привычный щиток приборов, а все показания выведены на большой 12,3-дюймовый тачскрин портретного формата. Мультимедийная система включает сервисы Google. У кроссовера два багажника: 318-литровый задний и 65-литровый передний.

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Модель доступна в версиях на 272 и 428 л. с.
Фото: Тарас Брязгунов

Новый Volvo EX30 в Украине стоит от 32 000 до 45 000 евро (1,34-1,74 млн гривен). Базовая комплектация Core включает 18-дюймовые диски, климат-контроль, камеру и тепловой насос,

В топовом варианте Ultra есть парковочный автопилот, камеры кругового обзора, панорамная крыша, мощная акустика Harmann-Kardon, электроприводы сидений и двери багажника.

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В салоне установлен большой портретный тачскрин
Фото: Тарас Брязгунов

Традиционно Volvo уделяют огромное внимание системам безопасности, поэтому у всех EX30 предусмотрены адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение (в том числе, на перекрестках и при движении задним ходом), удержание в полосе, контроль "слепых" зон, распознавание дорожных знаков.

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Электромобиль Volvo EX30, характеристики

Новый Volvo EX30 2024 предложен в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 428-сильной версиях. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с.

багажник Volvo EX30, Volvo EX30, новый Volvo EX30, кроссовер Volvo, электромобиль Volvo Fullscreen
Объем заднего багажника составляет 318 л
Фото: Тарас Брязгунов
Volvo EX30 2024, Volvo EX30, новый Volvo EX30, кроссовер Volvo, электромобиль Volvo Fullscreen
Спереди предусмотрен 65-литровый отсек
Фото: Тарас Брязгунов

На выбор доступны два вида батарей – на 51 и 69 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 344 км, во втором – 480 км с задним приводом и 460 км – с полным. Быстрая зарядка на 80% занимает 28 минут.

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