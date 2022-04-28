Kia представили кроссовер специально для такси: его предложат как гибрид и электрокар

Kia Niro Plus построен на базе предыдущего поколения кроссовера и будет выпускаться параллельно с новой моделью второй генерации.

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Kia презентовала нестандартный кроссовер Niro Plus. Новая модель создана исключительно для использования в качестве такси и в службах каршеринга. Об этом пишет официальный сайт корейского бренда.

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[ + – ] Предложат гибридный и электрический варианты модели Фото: Kia

Впрочем, на самом деле модель не такая уж и новая, ведь в ее основе лежит не новый Kia Niro 2022, а кроссовер первого поколения. Его удлинили на 10 мм, а крышу подняли сразу на 80 мм. Задние стойки теперь вертикальные, что сделало Kia Niro Plus больше похожим на минивэн.

Салон Kia Niro Plus практически не изменился. Единственное новшество – увеличенный центральный дисплей: на него выведены не только данные навигации и мультимедиа, но и тахограф, и счетчик-таксометр.

[ + – ] В салоне установлен новый центральный дисплей Фото: Kia

Кроссовер Kia Niro Plus предложат в двух исполнениях – как плаг-ин гибрид и электромобиль. В первом случае установлены 1,6-литровый бензиновый двигатель и электромотор суммарной мощностью 141 л. с.

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Электромобиль Kia Niro Plus будет доступен в двух версиях, как и стандартный кроссовер – со 136-сильным мотором и батареей емкостью 39,6 кВт∙ч и в более мощном 204-сильном варианте с батареей на 64 кВт∙ч.

[ + – ] Высоту кроссовера увеличили на 80 мм Фото: Kia

Новый Kia Niro Plus будут выпускать параллельно с моделью второго поколения. Уже известно, что его будут продавать не только в Южной Корее, но и в других странах – в частности, в Австралии.

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