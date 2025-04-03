Новый футуристический электрокроссовер Honda 0 впервые показали на публике (фото)

Электромобиль Honda 0 SUV впервые заметили на дорогах. Нестандартный кроссовер продемонстрировали публике в Японии.

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Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Новая Honda 0 SUV приняла участие в шоу команды "Формулы-1" Red Bull в Токио, которое провели накануне Гран-при Японии. За ее руль сел четырехкратный чемпион мира Макс Ферстапен. Кстати, на шоу показали и возрожденное купе Honda Prelude.

За руль электрокара сел Макс Ферстаппен Фото: Honda

Серийный электромобиль Honda 0 SUV оклеили камуфляжем, однако видно, что внешне он мало изменился по сравнению с концептом, который показали в январе.

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Электрический кроссовер Honda 0 SUV отличается рубленым дизайном. У него необычный силуэт с длинным капотом, высокой оконной линией и толстыми задними стойками крыши.

Электрокроссовер отличается оригинальным дизайном Фото: Honda

Салон Honda 0 SUV на фото трудно разглядеть. Концепт получил сразу пять дисплеев. Известно, что электрокар оснастят новейшей операционной системой Asimo с искусственным интеллектом, а также автопилотом третьего уровня, который позволяет не держать руки на руле.

Запас хода электрокара превысит 480 км Фото: Honda

Новая Honda 0 SUV с 2026 года будет выпускаться в США. Электрокроссовер будет производиться в заднеприводной 241-сильной и полноприводной 482-сильной модификациях. Запас хода электрокара превысит 480 км.

Между прочим, недавно дебютировал недорогой и мощный электрокроссовер Honda с запасом хода до 650 км.

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