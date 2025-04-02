Электрический аналог Mazda CX-5 впервые заметили на дорогах (фото)

Новая Mazda CX-6e засветилась во время испытаний. Электрический кроссовер проходит финальные тесты на юге Европы.

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О новом электромобиле Mazda рассказали на сайте Motor.es.

Электрокроссовер Mazda CX-6e — экспортная версия модели EZ-60, которую презентуют в этом месяце на автошоу в Шанхае. Ранее публиковали тизеры новой модели, которая станет электрической альтернативой Mazda CX-5.

Электрокроссовер будут продавать в Европе Фото: Motor.es

Судя по шпионским фото, новая Mazda CX-6e очень напоминает прошлогодний концепт Arata. Электрокар отличается обтекаемым силуэтом с длинным капотом и высокой оконной линией. Передняя часть выдержана в фирменном стиле Mazda.

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Как и седан Mazda 6e, который уже продается в Европе, кроссовер разрабатывается совместно с Changan и будет производиться на предприятии китайского концерна.

Информации об электромобиле Mazda CX-6e пока немного. В его основе будет лежать кроссовер Changan Deepal S05 или Deepal S07.

Запас хода Mazda CX-6e составит примерно 550 км Фото: Motor.es

Как известно, китайский электрокар Changan Deepal S05 оснащен 238-сильным мотором, а Deepal S07 доступен в версиях мощностью 218 и 258 л. с. Отмечается, что запас хода Mazda CX-6e достигнет примерно 550 км. Китайский кроссовер Mazda EZ-60 будет иметь еще и плагин-гибридный вариант с бензиновым мотор-генератором.

Между прочим, недавно стало известно, что Mazda прекратит производство сразу четырех моделей.

Также Фокус рассказывал о новом компактном кроссовере Mazda.