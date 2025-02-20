Новый доступный кроссовер Mazda показали на первых изображениях

Mazda готовит новый компактный кроссовер со стремительным дизайном. Недорогая модель получит экономичную гибридную установку.

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Mazda готовит недорогой компактный кроссовер. Первые изображения модели показали на презентации в Тайланде, ведь это будет одна из стран, где наладят производство модели. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

На эскизах видно, что компактный кроссовер Mazda имеет динамичный силуэт с аркообразной крышей, короткими свесами кузова и высокой оконной линией. Фирменная решетка радиатора Mazda сочетается с тоненькими фарами, а колесные арки раздуты.

Авто получит гибридную установку Фото: carscoops.com

На данный момент информации о модели немного, на презентации лишь отметили, что она получит гибридную установку. Впрочем, можно заметить, что несмотря на некоторое сходство с будущей Mazda CX-5 третьего поколения, которую недавно видели на тестах, это все же другое авто. Оно значительно меньше по размерам.

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По одной версии, на рендерах изображен преемник Mazda CX-3 или CX-30. По другой — это совершенно новая субкомпактная модель Mazda CX-20, которая станет самым маленьким и дешевым кроссовером японской марки. В любом случае автомобиль будет относительно недорогим.

Ранее стало известно, что у Mazda CX-5 появится электрическая альтернатива — кроссовер с запасом хода 500 км.

Также Фокус рассказывал, что Mitsubishi возродит модель Grandis в формате кроссовера.