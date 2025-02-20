Новый доступный кроссовер Mazda показали на первых изображениях
Mazda готовит новый компактный кроссовер со стремительным дизайном. Недорогая модель получит экономичную гибридную установку.
Mazda готовит недорогой компактный кроссовер. Первые изображения модели показали на презентации в Тайланде, ведь это будет одна из стран, где наладят производство модели. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
На эскизах видно, что компактный кроссовер Mazda имеет динамичный силуэт с аркообразной крышей, короткими свесами кузова и высокой оконной линией. Фирменная решетка радиатора Mazda сочетается с тоненькими фарами, а колесные арки раздуты.
На данный момент информации о модели немного, на презентации лишь отметили, что она получит гибридную установку. Впрочем, можно заметить, что несмотря на некоторое сходство с будущей Mazda CX-5 третьего поколения, которую недавно видели на тестах, это все же другое авто. Оно значительно меньше по размерам.
По одной версии, на рендерах изображен преемник Mazda CX-3 или CX-30. По другой — это совершенно новая субкомпактная модель Mazda CX-20, которая станет самым маленьким и дешевым кроссовером японской марки. В любом случае автомобиль будет относительно недорогим.
Ранее стало известно, что у Mazda CX-5 появится электрическая альтернатива — кроссовер с запасом хода 500 км.
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