Новий доступний кросовер Mazda показали на перших зображеннях

Mazda готує новий компактний кросовер зі стрімким дизайном. Недорога модель отримає економічну гібридну установку.

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Mazda готує недорогий компактний кросовер. Перші зображення моделі показали на презентації в Тайланді, адже це буде одна з країн, де налагодять виробництво моделі. Про це повідомили на сайті Carscoops.

На ескізах видно, що компактний кросовер Mazda має динамічний силует із аркоподібним дахом, короткими звисами кузова та високою віконною лінією. Фірмова решітка радіатора Mazda поєднується із тоненькими фарами, а колісні арки роздуті.

Авто отримає гібридну установку Фото: carscoops.com

Наразі інформації про модель небагато, на презентації лише зазначили, що вона отримає гібридну установку. Утім можна помітити, що попри деяку схожість із майбутньою Mazda CX-5 третього покоління, яку недавно бачили на тестах, це все ж інше авто. Воно значно менше за розмірами.

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За однією версією, на рендерах зображено наступника Mazda CX-3 або CX-30. За іншою – це абсолютно нова субкомпактна модель Mazda CX-20, яка стане найменшим та найдешевшим кросовером японської марки. У будь-якому випадку автомобіль буде відносно недорогим.

Раніше стало відомо, що в Mazda CX-5 з'явиться електрична альтернатива — кросовер із запасом ходу 500 км.

Також Фокус розповідав, що Mitsubishi відродить модель Grandis у форматі кросовера.