Mazda прекратит выпуск сразу четырех моделей: что предложат взамен (фото)

Mazda в 2025 году прекратит производство ряда моделей. С конвейера снимут кроссоверы Mazda CX-3 и MX-30, хэтчбек Mazda 2 и седан Mazda 6.

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Mazda продолжает кардинальное обновление своей линейки. В 2025 году японская компания снимет с производства сразу четыре модели. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Mazda 2 Фото: Mazda

Три из четырех моделей достигли конца своего жизненного цикла. Именно из-за этого прекратят выпуск компактного хэтчбека Mazda 2 и кроссовера CX-3. Оба авто выпускались с 2014 года и постепенно снимаются с продажи в ряде стран.

Mazda 6 Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-3 получит преемника — его изображения недавно попали в интернет. А на смену Mazda 2 в Европе уже приходит новая модель, которая является клоном Toyota Yaris. Также зарегистрировано название Mazda 2e — это намекает на возможное появление компактного электрокара.

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Из-за возраста прекратят производить и седан Mazda 6 — его собирают с 2012 года. Модель уже не продается в Европе, США и Японии, однако она еще представлена в Австралии. На смену ей уже пришел электромобиль Mazda 6e.

Mazda MX-30 Фото: Mazda

Электрокроссовер Mazda MX-30 значительно моложе — он появился в 2020 году. Впрочем, из-за небольшой батареи и малого запаса хода он не пользуется спросом, поэтому с марта его прекращают производить. Примечательно, что гибридная версия с роторно-поршневым двигателем остается на конвейере.

Ранее Фокус рассказывал, что Mazda готовит электрическую альтернативу кроссоверу CX-5.

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