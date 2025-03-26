Mazda припинить випуск одразу чотирьох моделей: що запропонують натомість (фото)

Mazda у 2025 році припинить виробництво низки моделей. Із конвеєра знімуть кросовери Mazda CX-3 і MX-30, хетчбек Mazda 2 і седан Mazda 6.

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Mazda продовжує кардинальне оновлення своєї лінійки. У 2025 році японська компанія зніме з виробництва одразу чотири моделі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Mazda 2 Фото: Mazda

Три з чотирьох моделей досягнули кінця свого життєвого циклу. Саме через це припинять випуск компактного хетчбека Mazda 2 та кросовера CX-3. Обидва авто випускали з 2014 року і їх поступово знімають із продажу в низці країн.

Mazda 6 Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-3 отримає наступника – його зображення нещодавно потрапили в інтернет. А на зміну Mazda 2 в Європі вже приходить нова модель, яка є клоном Toyota Yaris. Також зареєстровано назву Mazda 2e – це натякає на можливу появу компактного електрокара.

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Через вік припинять виробляти і седан Mazda 6 – його збирають із 2012 року. Модель вже не продають у Європі, США та Японії, проте вона ще представлена в Австралії. На зміну їй вже прийшов електромобіль Mazda 6e.

Mazda MX-30 Фото: Mazda

Електрокросовер Mazda MX-30 значно молодший – він з’явився у 2020 році. Утім, через невелику батарею і малий запас ходу він не користується попитом, тому з березня його припиняють виробляти. Примітно, що гібридна версія із роторно-поршневим двигуном залишається на конвеєрі.

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