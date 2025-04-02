Електричний аналог Mazda CX-5 вперше помітили на дорогах (фото)

Нова Mazda CX-6e засвітилася під час випробувань. Електричний кросовер проходить фінальні тести на півдні Європи.

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Про новий електромобіль Mazda розповіли на сайті Motor.es.

Електрокросовер Mazda CX-6e — експортна версія моделі EZ-60, яку презентують у цьому місяці на автошоу в Шанхаї. Раніше публікували тизери нової моделі, яка стане електричною альтернативою Mazda CX-5.

Електрокросовер продаватимуть у Європі Фото: Motor.es

Судячи зі шпигунських фото, нова Mazda CX-6e дуже нагадує минулорічний концепт Arata. Електрокар вирізняється обтічним силуетом із довгим капотом та високою віконною лінією. Передня частина витримана у фірмовому стилі Mazda.

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Як і седан Mazda 6e, який уже продається в Європі, кросовер розробляють спільно з Changan і вироблятимуть на підприємстві китайського концерну.

Інформації про електромобіль Mazda CX-6e поки небагато. У його основі лежатиме кросовер Changan Deepal S05 або Deepal S07.

Запас ходу Mazda CX-6e складе приблизно 550 км Фото: Motor.es

Як відомо, китайський електрокар Changan Deepal S05 оснащений 238-сильним мотором, а Deepal S07 доступний у версіях потужністю 218 та 258 к. с. Зазначається, що запас ходу Mazda CX-6e сягне приблизно 550 км. Китайський кросовер Mazda EZ-60 матиме ще й плагін-гібридний варіант із бензиновим мотор-генератором.

Між іншим, нещодавно стало відомо, що Mazda припинить виробництво одразу чотирьох моделей.

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