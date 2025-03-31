Альтернатива CX-5: Mazda анонсувала недорогий електрокросовер (фото)

Оприлюднено перші офіційні тизери Mazda EZ-60. Електричний кросовер презентують у квітні на автошоу в Шанхаї.

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Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: Mazda

На зображеннях можна розгледіти обтічний силует Mazda EZ-60 2025 із довгим капотом та високою віконною лінією. Передня частина авто витримана у традиційному стилі бренду, а замість дзеркал заднього виду встановлено камери.

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На тизерах видно, що авто буде серійною версією минулорічного концепту Arata та електричною альтернативою кросоверу Mazda CX-5. Електрокар розробляють разом із Changan та випускатимуть на спільному підприємстві Changan-Mazda в Китаї. Планується експорт моделі в Європу, адже споріднений електромобіль Mazda 6e там уже продається.

Концепт Mazda Arata Фото: Mazda

Нова Mazda EZ-60 дуже нагадує недорогі електрокари Changan Deepal S05 та S07 і саме одна з цих моделей стане основою для неї. Як відомо, Deepal S05 випускають із 238-сильним електромотором, а S07 пропонують у версіях на 218 і 258 к. с. У першому випадку запас ходу становить 510 км, у другому — 520-620 км.

До речі, нещодавно стало відомо, що Mazda припинить виробництво чотирьох моделей, серед яких є і електрокросовер.

Також Фокус розповідав про новий доступний кросовер Mazda.