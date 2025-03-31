Альтернатива CX-5: Mazda анонсувала недорогий електрокросовер (фото)
Оприлюднено перші офіційні тизери Mazda EZ-60. Електричний кросовер презентують у квітні на автошоу в Шанхаї.
Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.
На зображеннях можна розгледіти обтічний силует Mazda EZ-60 2025 із довгим капотом та високою віконною лінією. Передня частина авто витримана у традиційному стилі бренду, а замість дзеркал заднього виду встановлено камери.Важливо
На тизерах видно, що авто буде серійною версією минулорічного концепту Arata та електричною альтернативою кросоверу Mazda CX-5. Електрокар розробляють разом із Changan та випускатимуть на спільному підприємстві Changan-Mazda в Китаї. Планується експорт моделі в Європу, адже споріднений електромобіль Mazda 6e там уже продається.
Нова Mazda EZ-60 дуже нагадує недорогі електрокари Changan Deepal S05 та S07 і саме одна з цих моделей стане основою для неї. Як відомо, Deepal S05 випускають із 238-сильним електромотором, а S07 пропонують у версіях на 218 і 258 к. с. У першому випадку запас ходу становить 510 км, у другому — 520-620 км.
До речі, нещодавно стало відомо, що Mazda припинить виробництво чотирьох моделей, серед яких є і електрокросовер.
Також Фокус розповідав про новий доступний кросовер Mazda.