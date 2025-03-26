Запас хода 650 км и 4,6 с до сотни: Honda выпустила доступный электрокроссовер (фото)

Новая Honda P7 — недорогой 4,75-метровый электрокроссовер, доступный в версиях на 272 и 476 сил. Запас хода авто достигает 650 км.

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Электромобиль Honda P7 поступил в производство и с апреля выйдет на рынок. Мощный семейный кроссовер стоит от $35 700. Его подробности раскрыли на сайте автопроизводителя.

Электрокар предлагают в версиях на 272 и 476 сил Фото: Honda

Электрокроссовер Honda P7 — брат-близнец недавно представленной модели S7, выпускаемый на китайском предприятии GAC-Honda. Обе модели имеют рубленый дизайн с выраженным "носом", высокой оконной линией и наклоненным задним стеклом. Отличить их можно по дизайну передней части.

Габариты Honda P7 2025:

длина — 4750 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1625 мм;

колесная база — 2930 мм.

Запас хода кроссовера достигает 650 км Фото: Honda

В салоне отличий между двумя моделями еще меньше. Оба авто получили высоко посаженную цифровую панель приборов и два тачскрина с диагональю 12,8 и 10,25 дюйма. Есть и проекция на лобовое стекло, а еще можно заменить зеркала заднего вида камерами.

Салон Honda P7 имеет необычную компоновку Фото: Honda

Кроме того, комплектация Honda P7 включает 19-дюймовые диски, панорамную крышу, аудиосистему Bose, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, распылитель духов, набор систем безопасности, электропривод сидений и двери багажника.

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Электромобиль Honda P7 выпускают в 272-сильной заднеприводной и 476-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант разгоняется до сотни за 4,6 с.

Электрокроссовер довольно богато оснащен Фото: Honda

Новая Honda P7 получила батарею на 89,9 кВт∙ч. Запас хода составляет 650 км с задним приводом и 620 км — с полным.

Между прочим, недавно дебютировала обновленная Honda Accord 2025.

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