Запас ходу 650 км і 4,6 с до сотні: Honda випустила доступний електрокросовер (фото)

Нова Honda P7 — недорогий 4,75-метровий електрокросовер, доступний у версіях на 272 і 476 сил. Запас ходу авто сягає 650 км.

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Електромобіль Honda P7 надійшов у виробництво і з квітня вийде на ринок. Потужний сімейний кросовер коштує від $35 700. Його подробиці розкрили на сайті автовиробника.

Електрокар пропонують у версіях на 272 і 476 сил Фото: Honda

Електрокросовер Honda P7 – брат-близнюк нещодавно представленої моделі S7, якого випускають на китайському підприємстві GAC-Honda. Обидві моделі мають рубаний дизайн із вираженим "носом", високою віконною лінією і нахиленим заднім склом. Відрізнити їх можна за дизайном передньої частини.

Габарити Honda P7 2025:

довжина – 4750 мм;

ширина – 1930 мм;

висота – 1625 мм;

колісна база – 2930 мм.

Запас ходу кросовера сягає 650 км Фото: Honda

У салоні відмінностей між двома моделями ще менше. Обидва авто отримали високо посаджену цифрову панель приладів і два тачскріни з діагоналлю 12,8 та 10,25 дюйма. Є і проєкція на лобове скло, а ще можна замінити дзеркала заднього виду камерами.

Салон Honda P7 має незвичне компонування Фото: Honda

Крім того, комплектація Honda P7 включає 19-дюймові диски, панорамний дах, аудіосистему Bose, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, розпилювач парфумів, набір систем безпеки, електропривід сидінь та дверей багажника.

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Електромобіль Honda P7 випускають у 272-сильній задньопривідній та 476-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант розганяється до сотні за 4,6 с.

Електрокросовер доволі багато оснащений Фото: Honda

Нова Honda P7 отримала батарею на 89,9 кВт∙год. Запас ходу становить 650 км із заднім приводом та 620 км – із повним.

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