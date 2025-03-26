Запас ходу 650 км і 4,6 с до сотні: Honda випустила доступний електрокросовер (фото)
Нова Honda P7 — недорогий 4,75-метровий електрокросовер, доступний у версіях на 272 і 476 сил. Запас ходу авто сягає 650 км.
Електромобіль Honda P7 надійшов у виробництво і з квітня вийде на ринок. Потужний сімейний кросовер коштує від $35 700. Його подробиці розкрили на сайті автовиробника.
Електрокросовер Honda P7 – брат-близнюк нещодавно представленої моделі S7, якого випускають на китайському підприємстві GAC-Honda. Обидві моделі мають рубаний дизайн із вираженим "носом", високою віконною лінією і нахиленим заднім склом. Відрізнити їх можна за дизайном передньої частини.
Габарити Honda P7 2025:
- довжина – 4750 мм;
- ширина – 1930 мм;
- висота – 1625 мм;
- колісна база – 2930 мм.
У салоні відмінностей між двома моделями ще менше. Обидва авто отримали високо посаджену цифрову панель приладів і два тачскріни з діагоналлю 12,8 та 10,25 дюйма. Є і проєкція на лобове скло, а ще можна замінити дзеркала заднього виду камерами.
Крім того, комплектація Honda P7 включає 19-дюймові диски, панорамний дах, аудіосистему Bose, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, розпилювач парфумів, набір систем безпеки, електропривід сидінь та дверей багажника.Важливо
Електромобіль Honda P7 випускають у 272-сильній задньопривідній та 476-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант розганяється до сотні за 4,6 с.
Нова Honda P7 отримала батарею на 89,9 кВт∙год. Запас ходу становить 650 км із заднім приводом та 620 км – із повним.
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