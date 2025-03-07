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Авто

476 сил і запас ходу 650 км: Honda презентувала недорогого конкурента Tesla Model Y (фото)

Honda S7, нова Honda S7, електромобіль Honda, кросовер Honda
Фото: Honda | Honda S7 — недорогий і потужний електрокросовер

Кросовер Honda S7 — перша модель у новому електричному сімействі. Топова версія електрокара здатна розігнатися до 100 км/год за 4,6 с і проїхати понад 600 км без підзарядки.

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У Китаї дебютувала нова Honda S7. Електричний кросовер надходить у продаж за ціною від 263 500 юанів ($36 000). Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Електромобіль Honda S7 випускають на китайському підприємстві Dongfeng-Honda. Він є первістком у новій лінійці моделей Honda Ye та конкурентом Tesla Model Y.

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Запас ходу електрокара сягає 650 км
Фото: Honda

Нова Honda S7 вирізняється рубаним дизайном із загостреним "носом", високою віконною лінією та нахиленим заднім склом. У нього тонка діодна оптика, виражений обвіс та чималий спойлер на даху.

Розміри Honda S7 2025:

  • довжина – 4750 мм;
  • ширина – 1930 мм;
  • висота – 1625 мм;
  • колісна база – 2930 мм;
  • маса – 2305 кг.

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На центральній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Honda

У салоні вузький цифровий щиток приладів розмістили дуже високо, а на центральній панелі встановили два сенсорних дисплеї. Електрокросовер Honda S7 отримав панорамний дах, розпилювач парфумів, акустику Bose, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, електропривід сидінь та дверей багажника, а також широкий набір систем безпеки.

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Нова Honda S7 доступна в 272-сильній задньопривідній та 476-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 4,6 с. Максимальна швидкість усіх Honda S7 2025 обмежена на 180 км/год.

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Електрокросовер досить багато оснащений
Фото: Honda

Електромобіль Honda S7 отримав батарею ємністю 89,8 кВт∙год. Запас ходу становить 650 км у задньопривідній модифікації та 620 км – у повнопривідній.

Між іншим, нещодавно в Китаї презентували і оновлений седан Honda Accord.

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