476 сил і запас ходу 650 км: Honda презентувала недорогого конкурента Tesla Model Y (фото)

Кросовер Honda S7 — перша модель у новому електричному сімействі. Топова версія електрокара здатна розігнатися до 100 км/год за 4,6 с і проїхати понад 600 км без підзарядки.

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У Китаї дебютувала нова Honda S7. Електричний кросовер надходить у продаж за ціною від 263 500 юанів ($36 000). Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Електромобіль Honda S7 випускають на китайському підприємстві Dongfeng-Honda. Він є первістком у новій лінійці моделей Honda Ye та конкурентом Tesla Model Y.

Запас ходу електрокара сягає 650 км Фото: Honda

Нова Honda S7 вирізняється рубаним дизайном із загостреним "носом", високою віконною лінією та нахиленим заднім склом. У нього тонка діодна оптика, виражений обвіс та чималий спойлер на даху.

Розміри Honda S7 2025:

довжина – 4750 мм;

ширина – 1930 мм;

висота – 1625 мм;

колісна база – 2930 мм;

маса – 2305 кг.

На центральній панелі встановлено два дисплеї Фото: Honda

У салоні вузький цифровий щиток приладів розмістили дуже високо, а на центральній панелі встановили два сенсорних дисплеї. Електрокросовер Honda S7 отримав панорамний дах, розпилювач парфумів, акустику Bose, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, електропривід сидінь та дверей багажника, а також широкий набір систем безпеки.

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Нова Honda S7 доступна в 272-сильній задньопривідній та 476-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 4,6 с. Максимальна швидкість усіх Honda S7 2025 обмежена на 180 км/год.

Електрокросовер досить багато оснащений Фото: Honda

Електромобіль Honda S7 отримав батарею ємністю 89,8 кВт∙год. Запас ходу становить 650 км у задньопривідній модифікації та 620 км – у повнопривідній.

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