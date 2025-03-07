476 сил и запас хода 650 км: Honda презентовала недорогого конкурента Tesla Model Y (фото)

Кроссовер Honda S7 — первая модель в новом электрическом семействе. Топовая версия электрокара способна разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с и проехать более 600 км без подзарядки.

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В Китае дебютировала новая Honda S7. Электрический кроссовер поступает в продажу по цене от 263 500 юаней ($36 000). Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Электромобиль Honda S7 выпускают на китайском предприятии Dongfeng-Honda. Он является первенцем в новой линейке моделей Honda Ye и конкурентом Tesla Model Y.

Запас хода электрокара достигает 650 км Фото: Honda

Новая Honda S7 отличается рубленым дизайном с заостренным "носом", высокой оконной линией и наклоненным задним стеклом. У него тонкая диодная оптика, выраженный обвес и немалый спойлер на крыше.

Размеры Honda S7 2025:

длина — 4750 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1625 мм;

колесная база — 2930 мм;

масса — 2305 кг.

На центральной панели установлены два дисплея Фото: Honda

В салоне узкий цифровой щиток приборов разместили очень высоко, а на центральной панели установили два сенсорных дисплея. Электрокроссовер Honda S7 получил панорамную крышу, распылитель духов, акустику Bose, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, электропривод сидений и дверей багажника, а также широкий набор систем безопасности.

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Новая Honda S7 доступна в 272-сильной заднеприводной и 476-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 4,6 с. Максимальная скорость всех Honda S7 2025 ограничена на 180 км/ч.

Электрокроссовер достаточно богато оснащен Фото: Honda

Электромобиль Honda S7 получил батарею емкостью 89,8 кВт∙ч. Запас хода составляет 650 км в заднеприводной модификации и 620 км — в полноприводной.

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