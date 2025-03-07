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Авто

476 сил и запас хода 650 км: Honda презентовала недорогого конкурента Tesla Model Y (фото)

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Фото: Honda | Honda S7 — недорогой и мощный электрокроссовер

Кроссовер Honda S7 — первая модель в новом электрическом семействе. Топовая версия электрокара способна разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с и проехать более 600 км без подзарядки.

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В Китае дебютировала новая Honda S7. Электрический кроссовер поступает в продажу по цене от 263 500 юаней ($36 000). Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Электромобиль Honda S7 выпускают на китайском предприятии Dongfeng-Honda. Он является первенцем в новой линейке моделей Honda Ye и конкурентом Tesla Model Y.

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Запас хода электрокара достигает 650 км
Фото: Honda

Новая Honda S7 отличается рубленым дизайном с заостренным "носом", высокой оконной линией и наклоненным задним стеклом. У него тонкая диодная оптика, выраженный обвес и немалый спойлер на крыше.

Размеры Honda S7 2025:

  • длина — 4750 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • высота — 1625 мм;
  • колесная база — 2930 мм;
  • масса — 2305 кг.

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На центральной панели установлены два дисплея
Фото: Honda

В салоне узкий цифровой щиток приборов разместили очень высоко, а на центральной панели установили два сенсорных дисплея. Электрокроссовер Honda S7 получил панорамную крышу, распылитель духов, акустику Bose, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, электропривод сидений и дверей багажника, а также широкий набор систем безопасности.

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Новая Honda S7 доступна в 272-сильной заднеприводной и 476-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 4,6 с. Максимальная скорость всех Honda S7 2025 ограничена на 180 км/ч.

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Электрокроссовер достаточно богато оснащен
Фото: Honda

Электромобиль Honda S7 получил батарею емкостью 89,8 кВт∙ч. Запас хода составляет 650 км в заднеприводной модификации и 620 км — в полноприводной.

Между прочим, недавно в Китае презентовали и обновленный седан Honda Accord.

Также Фокус рассказывал о новом электромобиле Volkswagen за 20 000 евро.

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