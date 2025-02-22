Дебютировала новая Honda Accord 2025: как изменился семейный седан (фото)

Седан Honda Accord обновили снаружи и внутри. Семейная модель будет выпускаться в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 207 сил.

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В Китае презентовали Honda Accord 2025 модельного года. Семейный седан D-класса прошел модернизацию и вскоре поступит в продажу в этой стране, а позже появится и на других рынках. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Седан предложат в бензиновых и гибридных версиях Фото: carscoops.com

Седан Honda Accord показали в Гуанчжоу, ведь именно там на китайском предприятии GAC-Honda выпускают модель. Кстати, это один из самых массовых автомобилей в истории.

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Новая Honda Accord узнается, прежде всего, по измененной и увеличенной решетке радиатора. Кроме того, обновили фары седана и установили более агрессивный передний бампер.

В салоне Honda Accord 2025 появился увеличенный 15-дюймовый тачскрин. К тому же, несколько изменили переключатели на центральной панели.

В салоне увеличили тачскрин Фото: carscoops.com

На фото попала новая Honda Accord в бензиновой версии с 1,5-литровой 192-сильной турбочетверкой. Кроме того, в Китае презентовали обновленный плагин-гибрид на 207 л. с. с 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Останется в линейке и 184-сильный обычный гибрид. Все версии модели оснащены бесступенчатой КПП.

Кстати, недавно рассекретили недорогой 476-сильный электрокроссовер Honda. Он стартует до сотни за 4,6 с.

Также Фокус рассказывал, что на рынок вышел новый кроссовер Honda, подготовленный к бездорожью.