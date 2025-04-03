Новий футуристичний електрокросовер Honda 0 вперше показали на публіці (фото)

Електромобіль Honda 0 SUV вперше помітили на дорогах. Нестандартний кросовер продемонстрували публіці в Японії.

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Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Нова Honda 0 SUV взяла участь у шоу команди "Формули-1" Red Bull в Токіо, яке провели напередодні Гран-прі Японії. За її кермо сів чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстапен. До речі, на шоу показали і відроджене купе Honda Prelude.

За кермо електрокара сів Макс Ферстаппен Фото: Honda

Серійний електромобіль Honda 0 SUV обклеїли камуфляжем, проте видно, що зовні він мало змінився порівняно з концептом, який показали в січні.

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Електричний кросовер Honda 0 SUV вирізняється рубаним дизайном. У нього незвичний силует із довгим капотом, високою віконною лінією та товстими задніми стійками даху.

Електрокросовер вирізняється оригінальним дизайном Фото: Honda

Салон Honda 0 SUV на фото важко розгледіти. Концепт отримав одразу п’ять дисплеїв. Відомо, що електрокар оснастять новітньою операційною системою Asimo зі штучним інтелектом, а також автопілотом третього рівня, який дозволяє не тримати руки на кермі.

Запас ходу електрокара перевищить 480 км Фото: Honda

Нова Honda 0 SUV із 2026 року випускатиметься в США. Електрокросовер вироблятимуть у задньопривідній 241-сильній та повнопривідній 482-сильній модифікаціях. Запас ходу електрокара перевищить 480 км.

Між іншим, нещодавно дебютував недорогий і потужний електрокросовер Honda із запасом ходу до 650 км.

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