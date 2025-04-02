Повернення легенди: відроджене купе Honda Prelude повністю розсекретили (фото, відео)

Дизайн та інтер’єр нової Honda Prelude 2026 перестали бути секретом. Серійний спорткар показали на публіці в Японії.

Related video

Про відроджену культову модель розповіли на сайті Motor1.

Нова Honda Prelude шостого покоління взяла участь у шоу команди "Формули-1" Red Bull напередодні Гран-прі Японії. Якщо дизайн купе вже давно не є секретом і не змінився порівняно із передсерійним концептом, то салон Honda Prelude показали вперше.

Honda Prelude оснастили гібридною установкою e:HEV Фото: скриншот / YouTube

Як і очікувалося, в інтер’єрі використано чимало деталей від Honda Civic та Acura Integra. Зокрема, у них запозичили кермо, панель приладів (але з іншою гарфікою), тачскрін, кнопковий селектор КПП та низку інших перемикачів. У цьому немає нічого дивного, адже моделі збудовано на одній платформі.

Деталі салону запозичили в Honda Civic та Acura Integra Фото: скриншот / YouTube Купе отримало спортивні сидіння Фото: скриншот / YouTube

Купе Honda Prelude 2026 отримало спортивні передні сидіння, а от задній ряд доволі тісний. Авто є тридверним та має досить місткий багажник.

Важливо

Запас ходу 650 км і 4,6 с до сотні: Honda випустила доступний електрокросовер (фото)

Нова Honda Prelude буде доступна виключно в гібридному виконанні e:HEV, причому 2,0-літрову силову установку також запозичать у Civic. Утім, купе буде дещо потужнішим.

Купе є тридверним та має чималий багажник Фото: скриншот / YouTube

Характеристики Honda Prelude 2026 поки тримають у секреті, але за попередніми даними, потужність зросте приблизно до 215 сил. Безступінчастий варіатор eCVT доповнять новою системою S+ Shift, яка імітує перемикання передач. Більше подробиць моделі розкриють до осені, адже саме тоді вона вийде на ринок.

Раніше Фокус розповідав про оригінальне двомоторне купе Honda Prelude 2000 року.

Також ми писали про недорогий заряджений хетчбек Honda з витратою 3,6 л/100 км.