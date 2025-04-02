Возвращение легенды: возрожденное купе Honda Prelude полностью рассекретили (фото, видео)

Дизайн и интерьер новой Honda Prelude 2026 перестали быть секретом. Серийный спорткар показали на публике в Японии.

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Новая Honda Prelude шестого поколения приняла участие в шоу команды "Формулы-1" Red Bull накануне Гран-при Японии. Если дизайн купе уже давно не является секретом и не изменился по сравнению с предсерийным концептом, то салон Honda Prelude показали впервые.

Honda Prelude оснастили гибридной установкой e:HEV Фото: скриншот / YouTube

Как и ожидалось, в интерьере использовано немало деталей от Honda Civic и Acura Integra. В частности, у них позаимствовали руль, панель приборов (но с другой гарфикой), тачскрин, кнопочный селектор КПП и ряд других переключателей. В этом нет ничего удивительного, ведь модели построены на одной платформе.

Детали салона позаимствовали у Honda Civic и Acura Integra Фото: скриншот / YouTube Купе получило спортивные сиденья Фото: скриншот / YouTube

Купе Honda Prelude 2026 получило спортивные передние сиденья, а вот задний ряд довольно тесный. Авто является трехдверным и имеет довольно вместительный багажник.

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Новая Honda Prelude будет доступна исключительно в гибридном исполнении e:HEV, причем 2,0-литровую силовую установку также позаимствуют у Civic. Впрочем, купе будет несколько мощнее.

Купе является трехдверным и имеет немалый багажник Фото: скриншот / YouTube

Характеристики Honda Prelude 2026 пока держат в секрете, но по предварительным данным, мощность вырастет примерно до 215 сил. Бесступенчатый вариатор eCVT дополнят новой системой S+ Shift, которая имитирует переключение передач. Больше подробностей модели раскроют к осени, ведь именно тогда она выйдет на рынок.

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