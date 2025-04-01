Культовый спорткар Honda превратили в двухмоторного монстра (фото)

В США выполнили нестандартный тюнинг Honda Prelude. Знаменитое спортивное купе сделали двухмоторным.

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Об оригинальном проекте рассказали на сайте Cars and Bids.

Авто получило воздухозаборники в боковинах Фото: Cars and Bids

Для доработки взяли купе Honda Prelude 2000 года. Спереди культовое авто сохранило стандартный 2,2-литровый двигатель на 200 л. с., а в его багажник установили еще один такой мотор. Результат — 400 сил и полный привод.

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Honda Prelude пятого поколения имеет две 5-ступенчатые механические коробки передач. При необходимости задний двигатель можно отключить.

Второй двигатель разместили в багажнике Фото: Cars and Bids

Для двухмоторного авто пришлось создать полностью новое трубчатое шасси, а также добавить в боковинах воздухозаборники для охлаждения заднего двигателя. Также доработали подвеску. Замедляют купе Honda Prelude новые тормоза от Wilwood.

Кроме того, капот Honda Prelude изготовлен из карбона, а в окнах вместо стекла установили легкий лексан. Кроме того, для уменьшения массы убрали климат-контроль и часть внутренней отделки. Вес авто составляет всего 1277 кг.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Cars and Bids

В салоне установлены спортивные руль и передние кресла. А вот для задних сидений из-за дополнительного двигателя места не нашлось.

Кстати, купе Honda Prelude возродили и вскоре оно поступит в продажу.

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