Культовый спорткар Honda превратили в двухмоторного монстра (фото)
В США выполнили нестандартный тюнинг Honda Prelude. Знаменитое спортивное купе сделали двухмоторным.
Об оригинальном проекте рассказали на сайте Cars and Bids.
Для доработки взяли купе Honda Prelude 2000 года. Спереди культовое авто сохранило стандартный 2,2-литровый двигатель на 200 л. с., а в его багажник установили еще один такой мотор. Результат — 400 сил и полный привод.Важно
Honda Prelude пятого поколения имеет две 5-ступенчатые механические коробки передач. При необходимости задний двигатель можно отключить.
Для двухмоторного авто пришлось создать полностью новое трубчатое шасси, а также добавить в боковинах воздухозаборники для охлаждения заднего двигателя. Также доработали подвеску. Замедляют купе Honda Prelude новые тормоза от Wilwood.
Кроме того, капот Honda Prelude изготовлен из карбона, а в окнах вместо стекла установили легкий лексан. Кроме того, для уменьшения массы убрали климат-контроль и часть внутренней отделки. Вес авто составляет всего 1277 кг.
В салоне установлены спортивные руль и передние кресла. А вот для задних сидений из-за дополнительного двигателя места не нашлось.
Кстати, купе Honda Prelude возродили и вскоре оно поступит в продажу.
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