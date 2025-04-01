Культовий спорткар Honda перетворили на двомоторного монстра (фото)

У США виконали нестандартний тюнінг Honda Prelude. Знамените спортивне купе зробили двомоторним.

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Про оригінальний проєкт розповіли на сайті Cars and Bids.

Авто отримало повітрозабірники в боковинах Фото: Cars and Bids

Для доопрацювання взяли купе Honda Prelude 2000 року. Спереду культове авто зберегло стандартний 2,2-літровий двигун на 200 к. с., а в його багажник встановили ще один такий мотор. Результат — 400 сил та повний привід.

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Honda Prelude п'ятого покоління має дві 5-ступінчасті механічні коробки передач. За потреби задній двигун можна відімкнути.

Другий двигун розмістили в багажнику Фото: Cars and Bids

Для двомоторного авто довелося створити повністю нове трубчасте шасі, а також додати в боковинах повітрозабірники для охолодження заднього двигуна. Також доопрацювали підвіску. Сповільнюють купе Honda Prelude нові гальма від Wilwood.

Крім того, капот Honda Prelude виготовлено з карбону, а у вікнах замість скла встановили легкий лексан. Крім того, для зменшення маси прибрали клімат-контроль і частину внутрішнього оздоблення. Вага авто складає лише 1277 кг.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Cars and Bids

У салоні встановлені спортивні кермо та передні крісла. А от для задніх сидінь через додатковий двигун місця не знайшлося.

До речі, купе Honda Prelude відродили і невдовзі воно надійде в продаж.

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