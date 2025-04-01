Культовий спорткар Honda перетворили на двомоторного монстра (фото)
У США виконали нестандартний тюнінг Honda Prelude. Знамените спортивне купе зробили двомоторним.
Про оригінальний проєкт розповіли на сайті Cars and Bids.
Для доопрацювання взяли купе Honda Prelude 2000 року. Спереду культове авто зберегло стандартний 2,2-літровий двигун на 200 к. с., а в його багажник встановили ще один такий мотор. Результат — 400 сил та повний привід.Важливо
Honda Prelude п'ятого покоління має дві 5-ступінчасті механічні коробки передач. За потреби задній двигун можна відімкнути.
Для двомоторного авто довелося створити повністю нове трубчасте шасі, а також додати в боковинах повітрозабірники для охолодження заднього двигуна. Також доопрацювали підвіску. Сповільнюють купе Honda Prelude нові гальма від Wilwood.
Крім того, капот Honda Prelude виготовлено з карбону, а у вікнах замість скла встановили легкий лексан. Крім того, для зменшення маси прибрали клімат-контроль і частину внутрішнього оздоблення. Вага авто складає лише 1277 кг.
У салоні встановлені спортивні кермо та передні крісла. А от для задніх сидінь через додатковий двигун місця не знайшлося.
До речі, купе Honda Prelude відродили і невдовзі воно надійде в продаж.
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