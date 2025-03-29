Honda показала недорогой заряженный хэтчбек с расходом 3,6 л на 100 км (фото)

Бюджетная Honda City получила спортивную модификацию Drival. Заряженный хэтчбек выпустят лимитированной серией из 1000 автомобилей.

Related video

Подробности недорогой спортивной модели стоимостью от $24 000 раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Новую модель можно назвать преемницей Honda City Turbo, которую можно встретить и в Украине. Ее создали на базе версии Honda City RS и предлагают только в пятидверном исполнении.

Хэчтбек предлагают только в гибридном исполнении Фото: Honda

Новая Honda City Drival отличается более агрессивным передним бампером с воздухозаборником и обвесом. Сзади бросаются в глаза заостренный спойлер и диффузор, из которого выглядывает хромированная выхлопная труба. Также хэтчбек получил 16-дюймовые легкосплавные диски, а хромированный декор заменили черным лакированным.

Важно

540-сильный снаряд: представлен самый быстрый и дорогой Renault (фото)

В салоне отделку разбавляют красные вставки. Комплектация Honda City Drival включает цифровой щиток приборов, 8-дюймовый тачскрин, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, акустику с 8 динамиками и набор систем безопасности.

В салоне появились красные вставки Фото: Honda

Хэтчбек Honda City Drival предлагают только в гибридном исполнении e:HEV с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 97 л. с. и 108-сильным электромотором. Средний расход топлива составляет 3,6 л/100 км.

Между прочим, недавно на рынок вышел недорогой 476-сильный электрокроссовер Honda с запасом хода более 600 км.

Также Фокус рассказывал о новом седане Honda Accord 2025.