В Украину возвращается Honda Civic: подробности и цены (фото)

Новая Honda Civic в Украине дебютирует в кузове хэтчбек и в гибридном исполнении. 184-сильное авто способно разогнаться до сотни за 7,8 с и расходует в среднем 4 л на 100 км.

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Новая Honda Civic немного подросла в размерах и стала солиднее на вид. В Украине начнут продавать хэтчбек, но в линейке есть и седан.

Модель дебютирует в кузове хэтчбек Фото: Honda

В салоне установлены виртуальный щиток приборов и 9-дюймовый тачскрин. Хэтчбек стал просторнее, а объем его багажника вырос до 410-820 л.

Гибрид Honda Civic e:HEV оснащен 2,0-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов: ее суммарная отдача составляет 184 л. с. и 315 Н∙м. Хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и развить 180 км/ч, а средний расход топлива составляет 4 л/100 км.

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Базовая комплектация Honda Civic Elegance (1 490 400 гривен) довольно богата — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера, парктроник, подогрев кресел, датчики света и дождя, а также широкий набор систем безопасности.

Хэтчбек будут предлагать в богато оснащенных версиях Фото: Honda

Топовый вариант Advance (1 830 000 гривен) добавляет кожаный салон, электропривод передних сидений, подогрев руля и беспроводную зарядку телефонов.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел новый южнокорейский кроссовер с большим багажником.

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