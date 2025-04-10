Недорогого конкурента Tesla Model Y від Mazda розсекретили до презентації (відео)

Опубліковано перші офіційні фото та відео з Mazda EZ-60. Доступний кросовер стане електричною альтернативою моделі CX-5.

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Нова Mazda EZ-60 дебютує 23 квітня на автошоу в Шанхаї. Уже відомо, що електрокар випускатимуть у Китаї спільно з Changan і він з’явиться в Європі під назвою Mazda CX-6e.

Електричний кросовер Mazda EZ-60 зовні майже не відрізняється від торічного передсерійного концепта Arata. У нього стрімкий силует із довгим капотом та високою віконною лінією. Передня частина імітує фірмову решітку Mazda та має діодне підсвічування.

Передня частина авто отримала діодне підсвічування Фото: Mazda

Салон та характеристики Mazda EZ-60 наразі тримають у секреті. Відомо, що електрокросовер сягатиме приблизно 4,7 м завдовжки, тобто буде доступнішим конкурентом Tesla Model Y.

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Новий електромобіль Mazda EZ-60 збудовано на платформі Changan Deepal S07. Ця китайська модель випускається в електричних модифікаціях потужністю 218 та 258 к. с. із запасом ходу 520-628 км, а також у плагін-гібридних версіях на 238 і 258 сил, які можуть проїхати 215-285 км на електротязі.

Електрокар вирізняється обтічним силуетом Фото: Mazda

Наразі не відомо, чи з’явиться плагін-гібрид EZ-60, проте відомо, що європейський кросовер Mazda CX-6e продаватимуть виключно в електричних версіях, як і споріднений седан Mazda 6e.

Раніше стало відомо, що Mazda відмовиться одразу від чотирьох моделей.

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