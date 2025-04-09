Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

На рынок выходят новые электрифицированные кроссоверы Volvo мощностью более 400 сил (фото)

Volvo EX30 Cross Country, Volvo EX30, новый Volvo EX30, электромобиль Volvo, электромобиль Volvo
Фото: Volvo | Volvo EX30 Cross Country — внедорожный вариант электрокара

Volvo выводит на европейский рынок две новые модели повышенной проходимости. В продажу поступают обновленный Volvo XC60 и внедорожный электрокроссовер Volvo EX30 Cross Country.

Related video

Об этом сообщает британское издание Autocar.

Volvo XC60 2025, Volvo XC60, новый Volvo XC60 Fullscreen
Новый Volvo XC60 доступен в электрифицированных версиях мощностью до 455 сил
Фото: Volvo

Примечательно, что несмотря на разные размеры две модели имеют примерно одинаковую стартовую цену — 57 тысяч евро. Оба кроссовера Volvo предлагаются в электрифицированных вариантах.

салон Volvo XC60 2025, Volvo XC60, новый Volvo XC60, новый Volvo XC60 Fullscreen
В салоне ХС60 установили увеличенный тачскрин
Фото: Volvo

Кроссовер Volvo XC60 прошел обновление вслед за старшим братом XC90. Ему изменили решетку радиатора и оптику, а в салоне установили новую мультимедийную систему с увеличенным 11,2-дюймовым тачскрином.

Важно
Семейный люкс: тест-драйв нового Volvo XC90
Семейный люкс: тест-драйв нового Volvo XC90

Все Volvo XC60 2025 теперь являются гибридными и 2,0-литровыми. Базовый вариант оснащен 250-сильным турбомотором с "мягкой" гибридной установкой. Также доступны плагин-гибриды мощностью 350 и 455 л. с.

Электрокроссовер Volvo EX30, который недавно побывал на тесте Фокуса, подготовили к бездорожью. В исполнении Cross Country увеличили до 190 мм клиренс, установили 18-дюймовые внедорожные шины, добавили защиту днища и черный декор.

Volvo EX30, новый Volvo EX30, электромобиль Volvo, электромобиль Volvo Fullscreen
Volvo EX30 Cross Country стартует до сотни за 3,7 с
Фото: Volvo

Новый Volvo EX30 Cross Country доступен только с полноприводной 428-сильной установкой и способен разогнаться до сотни за 3,7 с. С батареей на 69 кВт∙ч запас хода составляет 427 км.

Электромобиль Volvo EX30 Cross Country предлагают только в богато оснащенной версии Ultra с камерами кругового обзора, парковочным автопилотом, электроприводом сидений и дверей багажника.

Ранее Фокус рассказывал о мощном электрифицированном кроссовере от Geely и Volvo с запасом хода 1400 км.

Также мы писали о семейном электрокроссовере Smart на 646 сил.