На рынок выходят новые электрифицированные кроссоверы Volvo мощностью более 400 сил (фото)

Volvo выводит на европейский рынок две новые модели повышенной проходимости. В продажу поступают обновленный Volvo XC60 и внедорожный электрокроссовер Volvo EX30 Cross Country.

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Об этом сообщает британское издание Autocar.

Новый Volvo XC60 доступен в электрифицированных версиях мощностью до 455 сил Фото: Volvo

Примечательно, что несмотря на разные размеры две модели имеют примерно одинаковую стартовую цену — 57 тысяч евро. Оба кроссовера Volvo предлагаются в электрифицированных вариантах.

В салоне ХС60 установили увеличенный тачскрин Фото: Volvo

Кроссовер Volvo XC60 прошел обновление вслед за старшим братом XC90. Ему изменили решетку радиатора и оптику, а в салоне установили новую мультимедийную систему с увеличенным 11,2-дюймовым тачскрином.

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Все Volvo XC60 2025 теперь являются гибридными и 2,0-литровыми. Базовый вариант оснащен 250-сильным турбомотором с "мягкой" гибридной установкой. Также доступны плагин-гибриды мощностью 350 и 455 л. с.

Электрокроссовер Volvo EX30, который недавно побывал на тесте Фокуса, подготовили к бездорожью. В исполнении Cross Country увеличили до 190 мм клиренс, установили 18-дюймовые внедорожные шины, добавили защиту днища и черный декор.

Volvo EX30 Cross Country стартует до сотни за 3,7 с Фото: Volvo

Новый Volvo EX30 Cross Country доступен только с полноприводной 428-сильной установкой и способен разогнаться до сотни за 3,7 с. С батареей на 69 кВт∙ч запас хода составляет 427 км.

Электромобиль Volvo EX30 Cross Country предлагают только в богато оснащенной версии Ultra с камерами кругового обзора, парковочным автопилотом, электроприводом сидений и дверей багажника.

Ранее Фокус рассказывал о мощном электрифицированном кроссовере от Geely и Volvo с запасом хода 1400 км.

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