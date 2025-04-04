Семейный люкс: тест-драйв нового кроссовера Volvo XC90

Большой кроссовер Volvo XC90 прошел модернизацию. Фокус узнал, как изменилась премиальная семейная модель и проверил, сказывается ли ее солидный возраст.

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Данной премиальной модели уже 10 лет, но по ней этого и не скажешь — она остается современной и соответствует всем нормам экологии и безопасности. Этот семейный кроссовер может поразить экономичностью на уровне компактных городских автомобилей, но при этом демонстрирует динамику на уровне спортивных купе. На тесте Фокуса — обновленный Volvo XC90.

Версия Т8 получила 21-дюймовые колеса Фото: Тарас Брязгунов

Volvo активно движется по пути электрификации, но от двигателей внутреннего сгорания пока не отказывается. Вскоре на украинском рынке появится новый электрический флагман Volvo EX90, однако его опередил аналог с бензиновым двигателем XC90.

Сдержанный и солидный — дизайн Volvo XC90

Внешность Volvo XC90 не устарела за 10 лет, поэтому минималистский скандинавский стиль не претерпел существенных изменений. У кроссовера традиционный двухобъемный силуэт с высоким капотом, короткими свесами кузова и вертикальными задними стойками.

Volvo XC90 2025 узнается, прежде всего, по новой решетке радиатора Фото: Тарас Брязгунов

Легче всего отличить новый Volvo XC90 в анфас. У него более широкая решетка радиатора с диагональным узором и более тонкие диодные фары в стиле Volvo EX90 с Т-образными ходовыми огнями (их в Volvo называют "молотом Тора") и матричной оптикой уже в базовой версии.

Также обновили бамперы кроссовера, а сзади изменены фонари в стойках крыши. Топовый вариант Ultra узнается по 21-дюймовым дискам.

Как и прежде, кроссовер Volvo XC90 построен на платформе SPA. Автомобиль довольно крупный.

Сзади обновили фонари Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Volvo XC90 2025:

длина — 4953 мм;

ширина — 1923 мм;

высота — 1771 мм;

колесная база — 2984 мм.

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Скандинавский минимализм — салон Volvo XC90

Интерьер Volvo XC90 2025 также остался знакомым — его лишь несколько осовременили. К материалам отделки вопросов нет — использованы дорогая кожа Nappa, качественная ткань, дерево и алюминий, а стильный рычаг КПП изготовлен из хрусталя.

Салон сохраняет знакомый стиль Фото: Тарас Брязгунов

Салон изменился в деталях. К примеру, заменены вентиляционные дефлекторы и несколько обновлена центральная консоль. В цифровой панели приборов обновили графику. Есть и проекция на лобовое стекло.

На центральной панели установлен увеличенный 11,2-дюймовый тачскрин портретного формата. Новая и мультимедийная система: в ее основе лежат сервисы Google, поэтому она понятна и легка в использовании. Также теперь доступно мобильное приложение, которое позволяет контролировать авто, дистанционно заводить его или прогревать салон.

Как и раньше, через дисплей происходит управление множеством функций, включая климат и подогрев сидений. Иногда это отвлекает от дороги. Физических кнопок и переключателей на центральной панели немного.

Графику панели приборов обновили Фото: Тарас Брязгунов Кроссовер получил увеличенный тачскрин и новую мультимедийную систему Фото: Тарас Брязгунов

Зато в салоне Volvo XC90 хватает отсеков для мелких вещей. Кроссовер имеет достаточно вместительный бардачок и широкие карманы в дверях, а также небольшой отсек слева от руля. А вот бокс в подлокотнике довольно мелкий. К тому же, в нем спрятаны USB-порты, что не слишком удобно. Впрочем, есть и беспроводная зарядка смартфонов.

Места — в избытке

Садимся за руль Volvo XC90. Передние сиденья очень удобные, с хорошей боковой поддержкой и продуманной конструкцией — в долгих поездках спина не устает. Стандартный электропривод с широким диапазоном настроек и удлинители подушки позволяют легко подобрать комфортное положение. Кресла оснащены подогревом во всех ХС90.

Передние кресла комфортабельные и имеют множество настроек Фото: Тарас Брязгунов Кресла второго ряда имеют горизонтальную регулировку Фото: Тарас Брязгунов

Высокая посадка, тонкие стойки крыши и большие зеркала обеспечивают довольно неплохую обзорность. Конечно же, предусмотрены камеры кругового обзора.

Новый кроссовер Volvo XC90 немаленький, поэтому неудивительно, что сзади места для ног и над головой в избытке, а салон достаточно широкий, чтобы трем пассажирам не было тесно. К тому же, кресла оснащены горизонтальной регулировкой и изменяемым углом наклона спинок.

У задних пассажиров есть отдельные настройки климата (в версии Ultra он здесь четырехзонный), подогрев кресел, подлокотник, выдвижные шторки и USB-порты. Мало того, есть раскладное детское кресло.

Третий ряд больше рассчитан на детей Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду предусмотрено раскладное детское кресло Фото: Тарас Брязгунов

Третий ряд больше рассчитан на детей, хотя и невысокие взрослые пассажиры там вполне поместятся. Интересно, что и здесь есть подстаканники и вентиляционные дефлекторы.

Даже со всеми рядами кресел на месте остается 314-литровый багажник. С двумя рядами он возрастает до 692-721 л, а с одним — 1951 л. Под полом есть небольшой отсек, куда поместится зарядный кабель, а вот запаски нет. Конечно же, двери багажника имеют электропривод во всех Volvo XC90, а еще авто с пневмоподвеской можно опустить, чтобы легче было загружать его.

Со всеми рядами сидений остается 314-литровый багажник Фото: Тарас Брязгунов В пятиместной конфигурации объем багажника возрастает до 692-721 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными сиденьями образуется 1951-литровый отсек. Фото: Тарас Брязгунов Под полом имеется небольшой отсек Фото: Тарас Брязгунов Авто можно опустить для загрузки Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация Volvo XC90 2025 Volvo XC90 2025

Тестовый кроссовер Volvo XC90 Ultra богато оснащен, как и подобает флагману. Есть панорамная крыша, четырехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, вентиляция кресел и подогрев руля. К тому же, доступны опции вроде массажа сидений или мощной акустической системы Bowers & Wilkins.

Впрочем, и базовый Volvo XC90 Core неплохо укомплектован — бесключевой доступ, электропакет, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, камера, адаптивный круиз-контроль.

Рычаг КПП изготовили из хрусталя Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Volvo XC90 довольно вместительный Бокс в подлокотнике довольно мелкий Фото: Тарас Брязгунов Слева от руля имеется небольшой отсек Фото: Тарас Брязгунов Для кроссовера доступна мощная и качественная акустика Bowers & Wilkins Фото: Тарас Брязгунов Топовая версия модели получила четырехзонный климат-контроль Фото: Тарас Брязгунов Подстаканники есть не только на втором, но и на третьем ряду Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Как всегда, у Volvo богатое оснащение по безопасности — 7 подушек, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, контроля "слепых" зон и усталости водителя, распознавания дорожных знаков.

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Мощный, но экономичный

Линейка двигателей Volvo XC90 2025 сократилась — теперь доступны две версии: 250-сильный "мягкий" гибрид B5 и 455-сильный плагин-гибрид T8. На тесте Фокуса побывала топовая модификация.

Силовая установка оснащена 2,0-литровой бензиновой четверкой на 310 л.с. (она оснащена одновременно турбиной и механическим компрессором) и 145-сильным электромотором. Суммарная мощность составляет 455 л.с., а крутящий момент — 709 Н∙м.

455-сильная плагин-гибридная установка обеспечивает неплохую динамику Фото: Тарас Брязгунов Увеличенная батарея позволяет преодолеть до 71 км на электротяге Фото: Тарас Брязгунов

Естественно, что с такими показателями на недостаток тяги грех жаловаться — ее более чем достаточно. Тяжелый кроссовер разгоняется легко, тихо и плавно — высокая скорость в нем не ощущается. Спринт до сотни занимает 5,4 с и после этого кроссовер продолжает уверенно набирать скорость. Да и обгон на трассе дается непринужденно — стоит лишь чуть сильнее нажать на газ.

Впрочем, новый Volvo XC90 T8 больше удивляет не динамикой, а расходом топлива. В гибридном режиме при спокойной езде нам удалось достичь всего 4,5-5 л/100 км. Авто старается по возможности отключать бензиновый двигатель и переходить на электротягу. Это, конечно, разряжает батарею, однако даже когда она "на нуле", в городе большой кроссовер потребляет 10-11 л/100 км.

Батарея, кстати, стала больше — 18,8 кВт∙ч. Она позволяет преодолеть 71 км в электрическом режиме, чего, в принципе, вполне достаточно для ежедневной городской эксплуатации.

На Volvo XC90 T8 можно добиться расхода менее 5 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Силовая установка имеет несколько режимов работы: гибридный, чисто электрический Pure, спортивный Power, внедорожный Offroad и принудительный полный привод (AWD). Есть возможность включить зарядку батареи от бензинового двигателя и зарезервировать заряд.

Тихий и комфортный

Кроссовер Volvo XC90, конечно, не создан специально для бездорожья, однако не боится его. Во внедорожном режиме пневмоподвеска увеличивает клиренс с 205 до 267 мм, а на спусках помогает система Hill Descent Control.

Volvo XC90 T8 получил пневмоподвеску с изменяемым клиренсом Фото: Тарас Брязгунов

На асфальте пневмоподвеска обеспечивает плавную езду и даже на дорогах не самого лучшего качества новый Volvo XC90 остается комфортным. Впрочем, слишком мягким его не назовешь, причем больше дают о себе знать мелкие неровности — скорее всего, это обусловлено большими 21-дюймовыми колесами в версии Т8 (ранее она комплектовалась 20-дюймовыми дисками). Зато с такими настройками подвески высокий кроссовер мало кренится.

Руль Volvo XC90 довольно точный, но легкий, как и подобает семейным моделям. Хотя его остроту можно регулировать через меню мультимедиа.

Также стоит отметить отличную шумоизоляцию салона — даже на больших скоростях внутри очень тихо.

Фары кроссовера стали матричными уже в базовой версии Фото: Тарас Брязгунов

Цена Volvo XC90

Новый Volvo XC90 в Украине стоит от 2 494 040 гривен за версию В5 в исполнении Core. Флагманский плагин-гибрид T8 — это минимум 3 335 760 гривен, ведь он недоступен в базовой комплектации. Вариант Ultra обойдется в 3 557 240 гривен, а с дополнительными опциями цена Volvo XC90 T8 может достичь 90 тыс. евро.

Ничего удивительного в этом нет, ведь плагин-гибриды всегда существенно дороже. Тем не менее стоит отметить, что Volvo XC90 T8 стоит на уровне бензиновых версий некоторых немецких кроссоверов этого же класса.

Вердикт Фокуса

Volvo XC90 осовременили, однако он остается верным своей концепции. Это просторная, комфортабельная и безопасная семейная модель премиум-сегмента с качественным салоном. Плагин-гибрид T8 мощный и при этом чрезвычайно экономичный, хотя и ощутимо дороже. Несмотря на свой солидный возраст кроссовер не ощущается устаревшим.

Плюсы Volvo XC90:

просторные салон и багажник;

малый расход горючего.

Минусы Volvo XC90:

несколько упругая езда с 21-дюймовыми дисками.

Технические характеристики Volvo XC90 T8

Тип двигателя бензиновый, с турбонаддувом и электромоторы Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1969 Мощность двигателя, л. с. 455 Крутящий момент, Нм 709 Коробка передач 8-ст. автоматическая Привод полный Расход топлива, город-трасса 1,3-8,6 л/100 км Запас хода на электротяге, км 71 Макс. скорость, км/ч 180 Разгон 0–100 км/ч, с 5,4 Объем топливного бака, л 70

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