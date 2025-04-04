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Сімейний люкс: тест-драйв нового кросовера Volvo XC90

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Фото: Тарас Брязгунов | Volvo XC90 пройшов оновлення

Великий кросовер Volvo XC90 пройшов модернізацію. Фокус дізнався, як змінилася преміальна сімейна модель і перевірив, чи дається взнаки її солідний вік.

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Даній преміальній моделі вже 10 років, але по ній цього і не скажеш — вона залишається сучасною і відповідає усім нормам екології та безпеки. Цей сімейний кросовер може вразити економічністю на рівні компактних міських автомобілів, але водночас демонструє динаміку на рівні спортивних купе. На тесті Фокусу — оновлений Volvo XC90.

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Версія Т8 отримала 21-дюймові колеса
Фото: Тарас Брязгунов

Volvo активно рухається шляхом електрифікації, але від двигунів внутрішнього згоряння поки не відмовляється. Невдовзі на українському ринку з’явиться новий електричний флагман Volvo EX90, проте його випередив аналог із бензиновим двигуном XC90.

Стриманий і солідний – дизайн Volvo XC90

Зовнішність Volvo XC90 не застаріла за 10 років, тому мінімалістський скандинавський стиль не зазнав суттєвих змін. У кросовера традиційний двооб’ємний силует із високим капотом, короткими звисами кузова та вертикальними задніми стійками.

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Volvo XC90 2025 пізнається, передусім, за новою решіткою радіатора
Фото: Тарас Брязгунов

Найлегше відрізнити новий Volvo XC90 в анфас. У нього ширша решітка радіатора із діагональним візерунком та тонші діодні фари в стилі Volvo EX90 з Т-подібними ходовими вогнями (їх у Volvo називають "молотом Тора") і матричною оптикою вже у базовій версії.

Також оновили бампери кросовера, а ззаду змінені ліхтарі у стійках даху. Топовий варіант Ultra пізнається за 21-дюймовими дисками.

Як і раніше, кросовер Volvo XC90 збудований на платформі SPA. Автомобіль доволі крупний.

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Ззаду оновили ліхтарі
Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Volvo XC90 2025:

  • довжина – 4953 мм;
  • ширина – 1923 мм;
  • висота – 1771 мм;
  • колісна база – 2984 мм.
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Скандинавський мінімалізм – салон Volvo XC90

Інтер’єр Volvo XC90 2025 також залишився знайомим – його лише дещо осучаснили. До матеріалів оздоблення питань немає – використані дорога шкіра Nappa, якісна тканина, дерево та алюміній, а стильний важіль КПП виготовлений із кришталю.

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Салон зберігає знайомий стиль
Фото: Тарас Брязгунов

Салон змінився в деталях. Приміром, замінені вентиляційні дефлектори і дещо оновлена центральна консоль. У цифровій панелі приладів оновили графіку. Є й проєкція на лобове скло.

На центральній панелі встановлено збільшений 11,2-дюймовий тачскрін портретного формату. Нова й мультимедійна система: в її основі лежать сервіси Google, тому вона зрозуміла і легка в користуванні. Також тепер доступний мобільний додаток, який дозволяє контролювати авто, дистанційно заводити його чи прогрівати салон.

Як і раніше, через дисплей відбувається управління безліччю функцій, включно з кліматом та підігрівом сидінь. Іноді це відволікає від дороги. Фізичних кнопок і перемикачів на центральній панелі небагато.

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Графіку панелі приладів оновили
Фото: Тарас Брязгунов
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Кросовер отримав збільшений тачскрін і нову мультимедійну систему
Фото: Тарас Брязгунов

Зате в салоні Volvo XC90 вистачає відсіків для дрібних речей. Кросовер має досить місткий бардачок та широкі кишені у дверях, а також невеликий відсік зліва від керма. А от бокс у підлокітнику доволі мілкий. До того ж, у ньому сховані USB-порти, що не надто зручно. Утім, є і бездротова зарядка смартфонів.

Місця – в надлишку

Сідаємо за кермо Volvo XC90. Передні сидіння дуже зручні, з гарною бічною підтримкою та продуманою конструкцією – у довгих поїздках спина не втомлюється. Стандартний електропривід із широким діапазоном налаштувань та подовжувачі подушки дозволяють легко підібрати комфортне положення. Крісла оснащені підігрівом у всіх ХС90.

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Передні крісла комфортабельні і мають безліч налаштувань
Фото: Тарас Брязгунов
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Крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання
Фото: Тарас Брязгунов

Висока посадка, тонкі стійки даху та великі дзеркала забезпечують доволі непогану оглядовість. Звісно ж, передбачені камери кругового огляду.

Новий кросовер Volvo XC90 немаленький, тому не дивно, що ззаду місця для ніг і над головою в надлишку, а салон достатньо широкий, щоб трьом пасажирам не було тісно. До того ж, крісла оснащені горизонтальним регулюванням та змінним кутом нахилу спинок.

У задніх пасажирів є окремі налаштування клімату (у версії Ultra він тут чотиризонний), підігрів крісел, підлокітник, висувні шторки та USB-порти. Мало того, є розкладне дитяче крісло.

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Третій ряд більше розрахований на дітей
Фото: Тарас Брязгунов
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На другому ряду передбачено розкладне дитяче крісло
Фото: Тарас Брязгунов

Третій ряд більше розрахований на дітей, хоча і невисокі дорослі пасажири там цілком помістяться. Цікаво, що і тут є підсклянники та вентиляційні дефлектори.

Навіть з усіма рядами крісел на місці залишається 314-літровий багажник. Із двома рядами він зростає до 692-721 л, а з одним – 1951 л. Під підлогою є невеликий відсік, куди поміститься зарядний кабель, а от запаски немає. Звісно ж, двері багажника мають електропривід у всіх Volvo XC90, а ще авто з пневмоподвіскою можна опустити, аби легше було завантажувати його.

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Із усіма рядами сидінь залишається 314-літровий багажник
Фото: Тарас Брязгунов
багажник Volvo XC90 2025, гібрид Volvo XC90 Fullscreen
У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника зростає до 692-721 л
Фото: Тарас Брязгунов
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Зі складеними сидіння утворююється 1951-літровий відсік
Фото: Тарас Брязгунов
Volvo XC90, новий Volvo XC90, кросовер Volvo, Volvo XC90 2025, гібрид Volvo XC90 Fullscreen
Під підлогою є невеликий відсік
Фото: Тарас Брязгунов
Volvo XC90, новий Volvo XC90, кросовер Volvo, Volvo XC90 2025, гібрид Volvo XC90 Fullscreen
Авто можна опустити для завантаження
Фото: Тарас Брязгунов
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Volvo XC90, новий Volvo XC90, кросовер Volvo, Volvo XC90 2025, гібрид Volvo XC90
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Комплектація Volvo XC90 2025

Тестовий кросовер Volvo XC90 Ultra багато оснащений, як і личить флагману. Є панорамний дах, чотиризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, вентиляція крісел і підігрів керма. До того ж, доступні опції на кшталт масажу сидінь чи потужної акустичної системи Bowers & Wilkins.

Утім, і базовий Volvo XC90 Core непогано укомплектований – безключовий доступ, електропакет, двозонний клімат-контроль, датчики дощу та світла, камера, адаптивний круїз-контроль.

КПП Volvo XC90, новий Volvo XC90, кросовер Volvo, Volvo XC90 2025, гібрид Volvo XC90 Fullscreen
Важіль КПП виготовили з кришталю
Фото: Тарас Брязгунов
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Бардачок Volvo XC90 доволі місткий
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Бокс в підлокітнику доволі мілкий
Фото: Тарас Брязгунов
Volvo XC90, новий Volvo XC90, кросовер Volvo, Volvo XC90 2025, гібрид Volvo XC90 Fullscreen
Зліва від керма є невеликий відсік
Фото: Тарас Брязгунов
Bowers & Wilkins, Volvo XC90, новий Volvo XC90, кросовер Volvo, Volvo XC90 2025, гібрид Volvo XC90 Fullscreen
Для кросовера доступна потужна і якісна акустика Bowers & Wilkins
Фото: Тарас Брязгунов
Volvo XC90, новий Volvo XC90, кросовер Volvo, Volvo XC90 2025, гібрид Volvo XC90 Fullscreen
Топова версія моделі отримала чотиризонний клімат-контроль
Фото: Тарас Брязгунов
Volvo XC90, новий Volvo XC90, кросовер Volvo, Volvo XC90 2025, гібрид Volvo XC90 Fullscreen
Підсклянники є не лише на другому, а й на третьому ряді
Фото: Тарас Брязгунов
Volvo XC90, новий Volvo XC90, кросовер Volvo, Volvo XC90 2025, гібрид Volvo XC90 Fullscreen
Фото: Тарас Брязгунов
КПП Volvo XC90, новий Volvo XC90, кросовер Volvo, Volvo XC90 2025, гібрид Volvo XC90
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Volvo XC90, новий Volvo XC90, кросовер Volvo, Volvo XC90 2025, гібрид Volvo XC90

Як завжди, у Volvo багате оснащення з безпеки – 7 подушок, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю "сліпих" зон і втоми водія, розпізнавання дорожніх знаків.

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Потужний, але економічний

Лінійка двигунів Volvo XC90 2025 скоротилася – тепер доступні дві версії: 250-сильний "м’який" гібрид B5 та 455-сильний плагін-гібрид T8. На тесті Фокусу побувала топова модифікація.

Силова установка оснащена 2,0-літровою бензиновою четвіркою на 310 к. с. (вона оснащена одночасно турбіною і механічним компресором) та 145-сильного електромотора. Сумарна потужність складає 455 к. с., а крутний момент – 709 Н∙м.

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455-сильна плагін-гібридна установка забезпечує непогану динаміку
Фото: Тарас Брязгунов
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Збільшена батарея дозволяє подолати до 71 км на електротязі
Фото: Тарас Брязгунов

Природно, що з такими показниками на брак тяги гріх скаржитися – її більш ніж достатньо. Важкий кросовер розганяється легко, тихо і плавно – висока швидкість у ньому не відчувається. Спринт до сотні займає 5,4 с і після цього кросовер продовжує впевнено набирати швидкість. Та й обгін на трасі дається невимушено – варто лише трохи сильніше нажати на газ.

Утім, новий Volvo XC90 T8 більше дивує не динамікою, а витратою пального. У гібридному режимі за спокійної їзди нам вдалося досягнути усього 4,5-5 л/100 км. Авто намагається за можливості відмикати бензиновий двигун і переходити на електротягу. Це, звісно, розряджає батарею, проте навіть коли вона "на нулі", в місті великий кросовер споживає 10-11 л/100 км.

Батарея, до речі, стала більшою – 18,8 кВт∙год. Вона дозволяє подолати 71 км в електричному режимі, чого, в принципі, цілком достатньо для щоденної міської експлуатації.

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На Volvo XC90 T8 можна добитися витрати менше ніж 5 л на 100 км
Фото: Тарас Брязгунов

Силова установка має кілька режимів роботи: гібридний, чисто електричний Pure, спортивний Power, позашляховий Offroad і примусовий повний привід (AWD). Є можливість увімкнути зарядку батареї від бензинового двигуна та зарезервувати заряд.

Тихий і комфортний

Кросовер Volvo XC90, звісно, не створений спеціально для бездоріжжя, проте не боїться його. У позашляховому режимі пневмопідвіска збільшує кліренс із 205 до 267 мм, а на спусках допомагає система Hill Descent Control.

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Volvo XC90 T8 отримав пневмопідвіску зі змінним кліренсом
Фото: Тарас Брязгунов

На асфальті пневмопідвіска забезпечує плавну їзду і навіть на дорогах не найкращої якості новий Volvo XC90 залишається комфортним. Утім, надто м’яким його не назвеш, причому більше дають про себе знати дрібні нерівності – скоріше за все, це зумовлено великими 21-дюймовими колесами у версії Т8 (раніше вона комплектувалася 20-дюймовими дисками). Зате з такими налаштуваннями підвіски високий кросовер мало крениться.

Кермо Volvo XC90 доволі точне, але легке, як і личить сімейним моделям. Хоча його гостроту можна регулювати через меню мультимедіа.

Також варто відзначити чудову шумоізоляцію салону – навіть на великих швидкостях усередині дуже тихо.

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Фари кросовера стали матричними уже в базовій версії
Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Volvo XC90

Новий Volvo XC90 в Україні коштує від 2 494 040 гривень за версію В5 у виконанні Core. Флагманський плагін-гібрид T8 – це мінімум 3 335 760 гривень, адже він недоступний у базовій комплектації. Варіант Ultra обійдеться в 3 557 240 гривень, а з додатковими опціями ціна Volvo XC90 T8 може сягнути 90 тис. євро.

Нічого дивного у цьому немає, адже плагін-гібриди завжди суттєво дорожчі. Проте варто відзначити, що Volvo XC90 T8 коштує на рівні бензинових версій деяких німецьких кросоверів цього ж класу.

Вердикт Фокусу

Volvo XC90 осучаснили, проте він залишається вірним своїй концепції. Це простора, комфортабельна і безпечна сімейна модель преміумсегменту з якісним салоном. Плагін-гібрид T8 потужний і при цьому надзвичайно економічний, хоча і відчутно дорожчий. Попри свій солідний вік кросовер не відчувається застарілим.

Плюси Volvo XC90:

  • просторі салон і багажник;
  • мала витрата пального.

Мінуси Volvo XC90:

  • дещо пружна їзда з 21-дюймовими дисками.

Технічні характеристики Volvo XC90 T8

Тип двигуна бензиновий, з турбонаддувом та електромотори
Кількість і розташування циліндрів R4
Об'єм двигуна 1969
Потужність двигуна, к. с./об/хв 455
Обертальний момент, Нм/об/хв 709
Коробка передач 8-ст. автоматична
Привід повний
Споживання пального, місто-траса 1,3-8,6 л/100 км
Запас ходу на електротязі, км 71
Макс. швидкість, км/год 180
Розгін 0–100 км/год, с 5,4
Об'єм паливного баку, л 70
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