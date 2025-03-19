На зміну "Логану": тест-драйв недорогого седана Renault Taliant

Новий Renault Taliant — одне з найдешевших авто на українському ринку. Фокус визначив, чим може зацікавити седан, який замінив популярний Renault Logan.

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Нові автомобілі дорожчають із кожним роком. Причинами для зростання цін є і глобальна інфляція, і нові вимоги з безпеки та екології. На українському ринку залишилося не так і багато доступних моделей вартістю 15-17 тис. доларів. Утім, нещодавно в бюджетному сегменті сталося поповнення – з’явився новий Renault Taliant, який є наступником Logan. Фокус познайомився із недорогим седаном.

В анфас седан нагадує Renault Logan Фото: Тарас Брязгунов

Більший і виразніший

Новий Renault Taliant цікавіший та сучасніший зовні, аніж його попередник. Авто дуже нагадує седан Renault Megane, адже має схожий обтічний силует та плавні форми кузова.

Та й спереду видно вплив Renault Megane, Arkana чи Captur. Тут і фірмова посмішка радіаторної решітки Renault, і фари складної форми. Утім, оптика залишається галогенною навіть у топовій версії, хоча є і діодні ходові вогні. Ззаду в кришку багажника інтегрували спойлер, а розширені крила підкреслені Г-подібними ліхтарями.

У кришку багажника інтегровано спойлер Фото: Тарас Брязгунов

Renault Taliant, як і споріднений седан Dacia Logan третього покоління (модель для ЄС зберегла стару назву), збудований на сучаснішій платформі CMF-B LS і дещо підріс у розмірах.

Габарити Renault Taliant 2025:

довжина – 4396 мм;

ширина – 1848 мм;

висота – 1501 мм;

колісна база – 2649 мм.

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Салон Renault Taliant

Інтер’єр Renault Taliant також осучаснили і це одразу впадає в очі. Матеріали внутрішнього оздоблення також покращили порівняно з Logan – з’явилися вставки з фактурної тканини. Пластик у салоні переважно жорсткий, зате зносостійкий.

У версії evolution встановлено 8-дюймовий тачскрін Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Renault Taliant залишається знайомим – воно фактично таке ж, як у Logan чи Duster другого покоління. За керування аудіосистемою, як і раніше, відповідають підкермові перемикачі.

А от компонування панелі приладів змінилося – спідометр та тахометр розділені екраном бортового комп’ютера. Покази непогано зчитуються.

Топова версія evolution отримала мультимедійну систему Display Link з 8-дюймовим тачскріном, знайому за попереднім Renault Duster. Вона дуже проста, але зате меню зрозуміле і основні функції на кшталт Android Auto та Apple CarPlay присутні.

Відсік у підлокітнику невеликий Фото: Тарас Брязгунов Седан має місткий бардачок Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів встановили розкладні столики Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою багажника сховано запаску-докатку Фото: Тарас Брязгунов

Біля екрану – USB-порт для підключення смартфону. Таке рішення є зручним, приміром, для таксистів, а Renault Taliant, як і його попередник, має зацікавити служби таксі.

Також в Duster запозичили перемикачі клімату з екранчиками, які відображають налаштування і обрану температуру. Вони крупні, тому ними зручно користуватися на дотик.

Седан Renault Taliant має глибокий місткий бардачок, нішу в центральній консолі та великі кишені в дверях, а от відсік у підлокітнику досить малий і не дуже зручний у використанні.

Просторий і місткий

Кермова колонка Renault Taliant регулюється не лише за кутом нахилу, але й за вильотом, а у водійського крісла змінюється висота. Передні сидіння м’якші та комфортніші, аніж у Logan, хоча бокової підтримки у них недостатньо. Також здивувало, що навіть у найдорожчій версії немає підігріву крісел.

Передні крісла комфортабельні, але їм бракує бокової підтримки Фото: Тарас Брязгунов Задній ряд Renault Taliant дуже просторий Фото: Тарас Брязгунов

Посадка досить висока, за мірками седанів. Оглядовість вперед і на всі боки хороша, а от заднє скло обмежене масивним третім стоп-сигналом. Хоча до габаритів седана неважко звикнути, та й камера є у варіанті evolution.

На другому ряді одразу відчувається, що новий Renault Taliant просторіший за попередника. Місця для ніг та над головою більш ніж достатньо навіть для пасажирів високого зросту. Салон не дуже широкий, тому тут все ж комфортніше двом пасажирам.

Ззаду немає дефлекторів обдуву, USB-портів чи бодай підлокітника, хоча для недорогих бюджетних авто це недивно. Зате є розкладні столики.

Об'єм багажника Renault Taliant складає 510 л Фото: Тарас Брязгунов

Просторим є і багажник Renault Taliant – його об’єм становить 510 л. Він обшитий тканиною і голого металу всередині стало менше, проте пружини та петлі кришки нічим не прикриті. Отвір багажника доволі широкий, а поріг невисокий. Під підлогою – запаска-докатка.

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Комплектація Renault Taliant

Навіть бюджетна модель у наш час не може бути "порожньою". Базова комплектація включає ESP, датчики дощу та світла, кондиціонер, парктронік.

У версії evolution додали клімат-контроль, круїз-контроль із обмежувачем швидкості, камеру. За доплату доступні литі диски та безключовий доступ.

Економічний, але шумний – двигун Renault Taliant

Седан Renault Taliant в Україні доступний з одним двигуном – 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 100 к. с. Легкому (1065 кг) седану його цілком достатньо, проте його все ж доводиться розкручувати.

Седан доступний лише з 1,0-літровим 100-сильним турбомотором Фото: Тарас Брязгунов

Краще всього двигун почувається після 2000 об/хв Саме тоді доступний піковий крутний момент, який становить 160 Н∙м із механічною КПП та 142 Н∙м – із варіатором.

Однак на вищих оборотах турбомотор стає шумним, а після 3000 об/хв проявляються і вібрації. Примітно, що вихлоп двигуна виведено під задні двері. Подекуди чутно і гул варіатора, хоча загалом коробка передач непогано налаштована і добре підбирає оберти двигуна.

Динаміки Renault Taliant вистачає для міста. Розгін до сотні займає 11,8 с, проте після 100 км/год седан набирає швидкість значно повільніше, тому обгін на трасі дається натужно.

Седан має високий (178 мм) кліренс Фото: Тарас Брязгунов

Зате двигун дуже економічний. Заявлена витрата пального становить 7,5 л/100 км в міському циклі та 5 л/100 км – в заміському. Під час тесту нам вдалося досягнути паспортних показників на трасі, а в місті Renault Taliant виявився навіть економнішим – 6,5-6,8 л на 100 км. Варто відзначити, що турбомотор не оснащений безпосереднім впорскуванням, отже він менш чутливий до якості пального.

Керованість Renault Taliant

Звісно, від недорогого седана не варто очікувати захоплюючої керованості. Його кермо доволі точне, але не надто інформативне (особливо в навколо нульовій зоні). Крім того, іноді проявляється недостатня повертаємість.

Підвіска Renault Taliant підготовлена до наших доріг Фото: Тарас Брязгунов

Зате підвіска Renault Taliant створена для наших доріг. Вона жорсткіша, аніж у Logan, але енергоємна і досить непогано справляється навіть із серйозними вибоїнами. До того ж, седан має дуже високий (178 мм) кліренс. Це добре для легкого бездоріжжя, проте через підвищений центр ваги авто відчутно крениться в поворотах.

Після 100 км/год у салоні Renault Taliant стає досить шумно. Не вистачає шумоізоляції і в днищі, а в задніх колісних арках відсутні підкрилки, тому дорожні нерівності поглинаються не дуже тихо.

Ціна Renault Taliant

Новий Renault Taliant в Україні коштує від 675 400 гривень, а варіант evolution із варіатором стартує з 781 400 гривень. Модель суттєво дорожча за попередника, проте залишається одним із найдоступніших нових авто на нашому ринку.

Головна оптика седана галогенна, але є діодні ходові вогні Фото: Тарас Брязгунов Розширені задні крила підкреслені Г-подібними ліхтарями Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Седан Renault Taliant залишився вірним концепції Logan – це недорогий автомобіль з просторим салоном, великим багажником і міцною підвіскою. Невисока вартість моделі дозволяє закрити очі на низку її слабких сторін. Разом із тим, седан став сучаснішим і багатше оснащеним.

Плюси Renault Taliant:

просторий салон;

великий багажник;

економічний двигун.

Мінуси Renault Taliant:

жорсткувата підвіска;

слабка шумоізоляція.

Технічні характеристики Renault Taliant

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R3 Об'єм двигуна 999 Потужність двигуна, к. с./об/хв 100/4600 Обертальний момент, Нм/об/хв 142/2000 Коробка передач варіатор Привід передній Споживання пального, місто-траса л/100 км 7,5-5 Макс. швидкість, км/год 177 Розгін 0–100 км/год, с 11,8 Об'єм паливного баку, л 50

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