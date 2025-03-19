На смену "Логану": тест-драйв недорогого седана Renault Taliant
Новый Renault Taliant — одно из самых дешевых авто на украинском рынке. Фокус определил, чем может заинтересовать седан, который заменил популярный Renault Logan.
Новые автомобили дорожают с каждым годом. Причинами для роста цен являются и глобальная инфляция, и новые требования по безопасности и экологии. На украинском рынке осталось не так и много доступных моделей стоимостью 15-17 тыс. долларов. Впрочем, недавно в бюджетном сегменте произошло пополнение — появился новый Renault Taliant, который является преемником Logan. Фокус познакомился с недорогим седаном.
Больший и более выразительный
Новый Renault Taliant интереснее и современнее внешне, чем его предшественник. Авто очень напоминает седан Renault Megane, ведь имеет похожий обтекаемый силуэт и плавные формы кузова.
Да и спереди видно влияние Renault Megane, Arkana или Captur. Здесь и фирменная улыбка радиаторной решетки Renault, и фары сложной формы. Впрочем, оптика остается галогенной даже в топовой версии, хотя есть и диодные ходовые огни. Сзади в крышку багажника интегрировали спойлер, а расширенные крылья подчеркнуты Г-образными фонарями.
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Renault Taliant, как и родственный седан Dacia Logan третьего поколения (модель для ЕС сохранила старое название), построен на более современной платформе CMF-B LS и несколько подрос в размерах.
Габариты Renault Taliant 2025:
- длина — 4396 мм;
- ширина — 1848 мм;
- высота — 1501 мм;
- колесная база — 2649 мм.
Салон Renault Taliant
Интерьер Renault Taliant также осовременили и это сразу бросается в глаза. Материалы внутренней отделки также улучшили по сравнению с Logan — появились вставки из фактурной ткани. Пластик в салоне преимущественно жесткий, зато износоустойчивый.
Руль Renault Taliant остается знакомым — он фактически такой же, как у Logan или Duster второго поколения. За управление аудиосистемой по-прежнему отвечают подрулевые переключатели.
А вот компоновка панели приборов изменилась — спидометр и тахометр разделены экраном бортового компьютера. Показания неплохо считываются.
Топовая версия evolution получила мультимедийную систему Display Link с 8-дюймовым тачскрином, знакомую по предыдущему Renault Duster. Она очень простая, но зато меню понятное и основные функции вроде Android Auto и Apple CarPlay присутствуют.
Возле экрана — USB-порт для подключения смартфона. Такое решение удобно, например, для таксистов, а Renault Taliant, как и его предшественник, должен заинтересовать службы такси.
Также в Duster позаимствовали переключатели климата с экранчиками, которые отображают настройки и выбранную температуру. Они крупные, поэтому ими удобно пользоваться на ощупь.
Седан Renault Taliant имеет глубокий вместительный бардачок, нишу в центральной консоли и большие карманы в дверях, а вот отсек в подлокотнике довольно мал и не очень удобен в использовании.
Просторный и вместительный
Рулевая колонка Renault Taliant регулируется не только по углу наклона, но и по вылету, а у водительского кресла меняется высота. Передние сиденья мягче и комфортнее, чем в Logan, хотя боковой поддержки у них недостаточно. Также удивило, что даже в самой дорогой версии нет подогрева кресел.
Посадка достаточно высокая, по меркам седанов. Обзорность вперед и по сторонам хорошая, а вот заднее стекло ограничено массивным третьим стоп-сигналом. Хотя к габаритам седана нетрудно привыкнуть, да и камера есть в варианте evolution.
На втором ряду сразу чувствуется, что новый Renault Taliant просторнее предшественника. Места для ног и над головой более чем достаточно даже для пассажиров высокого роста. Салон не очень широкий, поэтому здесь все же комфортнее двум пассажирам.
Сзади нет дефлекторов обдува, USB-портов или хотя бы подлокотника, хотя для недорогих бюджетных авто это неудивительно. Зато есть раскладные столики.
Просторным является и багажник Renault Taliant — его объем составляет 510 л. Он обшит тканью и голого металла внутри стало меньше, однако пружины и петли крышки ничем не прикрыты. Проем багажника довольно широкий, а порог невысокий. Под полом — запаска-докатка.Важно
Комплектация Renault Taliant
Даже бюджетная модель в наше время не может быть "пустой". Базовая комплектация включает ESP, датчики дождя и света, кондиционер, парктроник.
В версии evolution добавили климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, камеру. За доплату доступны литые диски и бесключевой доступ.
Экономичный, но шумный — двигатель Renault Taliant
Седан Renault Taliant в Украине доступен с одним двигателем — 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. Легкому (1065 кг) седану его вполне достаточно, однако его все же приходится раскручивать.
Лучше всего двигатель чувствует себя после 2000 об/мин Именно тогда доступен пиковый крутящий момент, который составляет 160 Н∙м с механической КПП и 142 Н∙м — с вариатором.
Однако на более высоких оборотах турбомотор становится шумным, а после 3000 об/мин проявляются и вибрации. Примечательно, что выхлоп двигателя выведен под заднюю дверь. Кое-где слышен и гул вариатора, хотя в целом коробка передач неплохо настроена и хорошо подбирает обороты двигателя.
Динамики Renault Taliant хватает для города. Разгон до сотни занимает 11,8 с, однако после 100 км/ч седан набирает скорость значительно медленнее, поэтому обгон на трассе дается натужно.
Зато двигатель очень экономичный. Заявленный расход топлива составляет 7,5 л/100 км в городском цикле и 5 л/100 км — в загородном. Во время теста нам удалось достичь паспортных показателей на трассе, а в городе Renault Taliant оказался даже экономнее — 6,5-6,8 л на 100 км. Стоит отметить, что турбомотор не оснащен непосредственным впрыском, так что он менее чувствителен к качеству топлива.
Управляемость Renault Taliant
Конечно, от недорогого седана не стоит ожидать захватывающей управляемости. Его руль довольно точный, но не слишком информативный (особенно в околонулевой зоне). Кроме того, иногда проявляется недостаточная поворачиваемость.
Зато подвеска Renault Taliant создана для наших дорог. Она более жесткая, чем у Logan, но энергоемкая и довольно неплохо справляется даже с серьезными ухабами. К тому же, седан имеет очень высокий (178 мм) клиренс. Это хорошо для легкого бездорожья, однако из-за повышенного центра тяжести авто ощутимо кренится в поворотах.
После 100 км/ч в салоне Renault Taliant становится довольно шумно. Не хватает шумоизоляции и в днище, а в задних колесных арках отсутствуют подкрылки, поэтому дорожные неровности поглощаются не очень тихо.
Цена Renault Taliant
Новый Renault Taliant в Украине стоит от 675 400 гривен, а вариант evolution с вариатором стартует с 781 400 гривен. Модель существенно дороже предшественника, однако остается одним из самых доступных новых авто на нашем рынке.
Вердикт Фокусу
Седан Renault Taliant остался верен концепции Logan — это недорогой автомобиль с просторным салоном, большим багажником и крепкой подвеской. Невысокая стоимость модели позволяет закрыть глаза на ряд ее слабых сторон. Вместе с тем, седан стал современнее и богаче оснащенным.
Плюсы Renault Taliant:
- просторный салон;
- большой багажник;
- экономичный двигатель.
Минусы Renault Taliant:
- жестковатая подвеска;
- слабая шумоизоляция.
Технические характеристики Renault Taliant
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R3
|Объем двигателя
|999
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|100/4600
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|142/2000
|Коробка передач
|вариатор
|Привод
|передний
|Расход топлива, город-трасса л/100 км
|7,5-5
|Макс. скорость, км/ч
|177
|Разгон 0–100 км/ч, с
|11,8
|Объем топливного бака, л
|50
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