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Авто Тест-драйв — новости авторынка в Украине

На смену "Логану": тест-драйв недорогого седана Renault Taliant

Renault Taliant, новый Renault Taliant, Renault Taliant 2025, седан Renault Taliant, Renault Taliant, Renault Logan
Фото: Тарас Брязгунов | Седан Renault Taliant стал преемником Logan

Новый Renault Taliant — одно из самых дешевых авто на украинском рынке. Фокус определил, чем может заинтересовать седан, который заменил популярный Renault Logan.

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Новые автомобили дорожают с каждым годом. Причинами для роста цен являются и глобальная инфляция, и новые требования по безопасности и экологии. На украинском рынке осталось не так и много доступных моделей стоимостью 15-17 тыс. долларов. Впрочем, недавно в бюджетном сегменте произошло пополнение — появился новый Renault Taliant, который является преемником Logan. Фокус познакомился с недорогим седаном.

Renault Taliant 2025, седан Renault Taliant, седан Renault Taliant, Renault Logan Fullscreen
В анфас седан напоминает Renault Logan
Фото: Тарас Брязгунов

Больший и более выразительный

Новый Renault Taliant интереснее и современнее внешне, чем его предшественник. Авто очень напоминает седан Renault Megane, ведь имеет похожий обтекаемый силуэт и плавные формы кузова.

Да и спереди видно влияние Renault Megane, Arkana или Captur. Здесь и фирменная улыбка радиаторной решетки Renault, и фары сложной формы. Впрочем, оптика остается галогенной даже в топовой версии, хотя есть и диодные ходовые огни. Сзади в крышку багажника интегрировали спойлер, а расширенные крылья подчеркнуты Г-образными фонарями.

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В крышку багажника интегрирован спойлер
Фото: Тарас Брязгунов

Renault Taliant, как и родственный седан Dacia Logan третьего поколения (модель для ЕС сохранила старое название), построен на более современной платформе CMF-B LS и несколько подрос в размерах.

Габариты Renault Taliant 2025:

  • длина — 4396 мм;
  • ширина — 1848 мм;
  • высота — 1501 мм;
  • колесная база — 2649 мм.
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Салон Renault Taliant

Интерьер Renault Taliant также осовременили и это сразу бросается в глаза. Материалы внутренней отделки также улучшили по сравнению с Logan — появились вставки из фактурной ткани. Пластик в салоне преимущественно жесткий, зато износоустойчивый.

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В версии evolution установлен 8-дюймовый тачскрин
Фото: Тарас Брязгунов

Руль Renault Taliant остается знакомым — он фактически такой же, как у Logan или Duster второго поколения. За управление аудиосистемой по-прежнему отвечают подрулевые переключатели.

А вот компоновка панели приборов изменилась — спидометр и тахометр разделены экраном бортового компьютера. Показания неплохо считываются.

Топовая версия evolution получила мультимедийную систему Display Link с 8-дюймовым тачскрином, знакомую по предыдущему Renault Duster. Она очень простая, но зато меню понятное и основные функции вроде Android Auto и Apple CarPlay присутствуют.

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Отсек в подлокотнике небольшой
Фото: Тарас Брязгунов
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Седан имеет вместительный бардачок
Фото: Тарас Брязгунов
Renault Taliant, новый Renault Taliant, Renault Taliant 2025, седан Renault Taliant, Renault Taliant, Renault Logan Fullscreen
Для задних пассажиров установили раскладные столики
Фото: Тарас Брязгунов
Renault Taliant, новый Renault Taliant, Renault Taliant 2025, седан Renault Taliant, Renault Taliant, Renault Logan Fullscreen
Под полом багажника спрятана запаска-докатка
Фото: Тарас Брязгунов
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Возле экрана — USB-порт для подключения смартфона. Такое решение удобно, например, для таксистов, а Renault Taliant, как и его предшественник, должен заинтересовать службы такси.

Также в Duster позаимствовали переключатели климата с экранчиками, которые отображают настройки и выбранную температуру. Они крупные, поэтому ими удобно пользоваться на ощупь.

Седан Renault Taliant имеет глубокий вместительный бардачок, нишу в центральной консоли и большие карманы в дверях, а вот отсек в подлокотнике довольно мал и не очень удобен в использовании.

Просторный и вместительный

Рулевая колонка Renault Taliant регулируется не только по углу наклона, но и по вылету, а у водительского кресла меняется высота. Передние сиденья мягче и комфортнее, чем в Logan, хотя боковой поддержки у них недостаточно. Также удивило, что даже в самой дорогой версии нет подогрева кресел.

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Передние кресла комфортабельные, но им не хватает боковой поддержки
Фото: Тарас Брязгунов
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Задний ряд Renault Taliant очень просторный
Фото: Тарас Брязгунов

Посадка достаточно высокая, по меркам седанов. Обзорность вперед и по сторонам хорошая, а вот заднее стекло ограничено массивным третьим стоп-сигналом. Хотя к габаритам седана нетрудно привыкнуть, да и камера есть в варианте evolution.

На втором ряду сразу чувствуется, что новый Renault Taliant просторнее предшественника. Места для ног и над головой более чем достаточно даже для пассажиров высокого роста. Салон не очень широкий, поэтому здесь все же комфортнее двум пассажирам.

Сзади нет дефлекторов обдува, USB-портов или хотя бы подлокотника, хотя для недорогих бюджетных авто это неудивительно. Зато есть раскладные столики.

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Объем багажника Renault Taliant составляет 510 л
Фото: Тарас Брязгунов

Просторным является и багажник Renault Taliant — его объем составляет 510 л. Он обшит тканью и голого металла внутри стало меньше, однако пружины и петли крышки ничем не прикрыты. Проем багажника довольно широкий, а порог невысокий. Под полом — запаска-докатка.

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Комплектация Renault Taliant

Даже бюджетная модель в наше время не может быть "пустой". Базовая комплектация включает ESP, датчики дождя и света, кондиционер, парктроник.

В версии evolution добавили климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости, камеру. За доплату доступны литые диски и бесключевой доступ.

Экономичный, но шумный — двигатель Renault Taliant

Седан Renault Taliant в Украине доступен с одним двигателем — 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. Легкому (1065 кг) седану его вполне достаточно, однако его все же приходится раскручивать.

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Седан доступен только с 1,0-литровым 100-сильным турбомотором
Фото: Тарас Брязгунов

Лучше всего двигатель чувствует себя после 2000 об/мин Именно тогда доступен пиковый крутящий момент, который составляет 160 Н∙м с механической КПП и 142 Н∙м — с вариатором.

Однако на более высоких оборотах турбомотор становится шумным, а после 3000 об/мин проявляются и вибрации. Примечательно, что выхлоп двигателя выведен под заднюю дверь. Кое-где слышен и гул вариатора, хотя в целом коробка передач неплохо настроена и хорошо подбирает обороты двигателя.

Динамики Renault Taliant хватает для города. Разгон до сотни занимает 11,8 с, однако после 100 км/ч седан набирает скорость значительно медленнее, поэтому обгон на трассе дается натужно.

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Седан имеет высокий (178 мм) клиренс
Фото: Тарас Брязгунов

Зато двигатель очень экономичный. Заявленный расход топлива составляет 7,5 л/100 км в городском цикле и 5 л/100 км — в загородном. Во время теста нам удалось достичь паспортных показателей на трассе, а в городе Renault Taliant оказался даже экономнее — 6,5-6,8 л на 100 км. Стоит отметить, что турбомотор не оснащен непосредственным впрыском, так что он менее чувствителен к качеству топлива.

Управляемость Renault Taliant

Конечно, от недорогого седана не стоит ожидать захватывающей управляемости. Его руль довольно точный, но не слишком информативный (особенно в околонулевой зоне). Кроме того, иногда проявляется недостаточная поворачиваемость.

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Подвеска Renault Taliant подготовлена к нашим дорогам
Фото: Тарас Брязгунов

Зато подвеска Renault Taliant создана для наших дорог. Она более жесткая, чем у Logan, но энергоемкая и довольно неплохо справляется даже с серьезными ухабами. К тому же, седан имеет очень высокий (178 мм) клиренс. Это хорошо для легкого бездорожья, однако из-за повышенного центра тяжести авто ощутимо кренится в поворотах.

После 100 км/ч в салоне Renault Taliant становится довольно шумно. Не хватает шумоизоляции и в днище, а в задних колесных арках отсутствуют подкрылки, поэтому дорожные неровности поглощаются не очень тихо.

Цена Renault Taliant

Новый Renault Taliant в Украине стоит от 675 400 гривен, а вариант evolution с вариатором стартует с 781 400 гривен. Модель существенно дороже предшественника, однако остается одним из самых доступных новых авто на нашем рынке.

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Головная оптика седана галогенная, но есть диодные ходовые огни
Фото: Тарас Брязгунов
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Расширенные задние крылья подчеркнуты Г-образными фонарями
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Седан Renault Taliant остался верен концепции Logan — это недорогой автомобиль с просторным салоном, большим багажником и крепкой подвеской. Невысокая стоимость модели позволяет закрыть глаза на ряд ее слабых сторон. Вместе с тем, седан стал современнее и богаче оснащенным.

Плюсы Renault Taliant:

  • просторный салон;
  • большой багажник;
  • экономичный двигатель.

Минусы Renault Taliant:

  • жестковатая подвеска;
  • слабая шумоизоляция.

Технические характеристики Renault Taliant

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R3
Объем двигателя 999
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 100/4600
Крутящий момент, Нм/об/мин. 142/2000
Коробка передач вариатор
Привод передний
Расход топлива, город-трасса л/100 км 7,5-5 
Макс. скорость, км/ч 177
Разгон 0–100 км/ч, с 11,8
Объем топливного бака, л 50
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