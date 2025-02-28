Эконом-класс: самые доступные новые автомобили в Украине за 2025 год (фото)

В Украине продается немало недорогих бюджетных автомобилей. Среди них — компактные городские модели, кроссоверы, седаны и даже электрокары.

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Новые автомобили в Украине существенно подорожали за последние годы из-за полномасштабной войны и роста курса валют. Впрочем, на рынке хватает недорогих бюджетных моделей стоимостью менее 20 000 долларов. Фокус выбрал самые дешевые авто в Украине по состоянию на 2025 год.

Citroen Ami — от 352 800 гривен ($8500)

Citroen Ami Фото: Citroen

Как ни странно, самое дешевое авто в Украине — электрокар. Миниатюрный двухместный Citroen Ami достигает всего 2,4 м в длину, имеет пластиковый кузов и весит всего 485 кг. Его 8-сильный мотор позволяет развивать 45 км/ч, а батарея на 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 75 км. В свое время Citroen Ami побывал на тесте Фокуса.

BYD Seagull — от 560 925 гривен ($13 500)

BYD Seagull Фото: BYD Auto

Китайский электромобиль BYD Seagull поставляется в Украину неофициально. 3,78-метровый хэтчбек А-класса с рубленым дизайном имеет 75-сильный электромотор и разгоняется до 130 км/ч. Базовая версия модели получила батарею емкостью 30 кВт∙ч и способна проехать до 305 км без подзарядки. К тому же, авто имеет климат-контроль, круиз-контроль, парктроник и камеру.

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FIAT Panda — от 620 000 гривен ($14 935)

FIAT Panda Фото: Fiat

Миниатюрный 3,6-метровый FIAT Panda — самое дешевое гибридное авто в Украине. Модель предлагается у нас с 1,0-литровым 70-сильным двигателем, дополненным 48-вольтовой "мягкой" установкой. Средний расход топлива — 4 л/100 км. Хэтчбек оснащен системой стабилизации, подогревом сидений, климат-контролем, 7-дюймовым тачскрином, парктроником, датчиками дождя и света. Между прочим, недавно появился новый FIAT Grande Panda.

Hyundai i10 — от 623 900 гривен ($15 000)

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Hyundai i10 — конкурент FIAT Panda. Городской хэтчбек А-класса длиной 3,7 м в базовом исполнении получил 1,0-литровый бензиновый двигатель на 67 л. с. Автомобиль оснащен кондиционером и датчиком света.

Renault Taliant — от 629 900 гривен ($15 175)

Renault Taliant Фото: Renault

Новый Renault Taliant — преемник Logan, который стал больше и обтекаемее. Как и предшественник, седан довольно просторный и имеет большой (510 л) багажник. Под капотом — 1,0-литровый 100-сильный турбомотор, который в базовой версии работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Авто получило ESP, кондиционер, парктроник, датчики света и дождя.

Citroen C3 — от 630 900 гривен ($15 200)

Citroen C3 Фото: Stellantis

В Украине скоро появится новый Citroen C3, однако пока распродают его предшественника. Базовый хэтчбек оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем на 82 л. с. и механической КПП. Начальная комплектация Feel включает диодные фары, ESP, кондиционер, круиз-контроль и подогрев кресел.

Chery Tiggo 2 Pro — от 641 816 гривен ($15 460)

Chery Tiggo 2 Pro

Самый дешевый кроссовер Chery в Украине — 4,2-метровое городское авто с 1,5-литровым бензиновым мотором на 109 л.с. Базовый вариант модели оснащен механической КПП, а также получил кондиционер, парктроник, камеру, подогрев сидений, датчик света, круиз-контроль и 9-дюймовый тачскрин.

JAC J7 — от 650 000 гривен ($15 660)

JAC J7

JAC J7 — большой 4,8-метровый лифтбек, который имеет 540-литровый багажник. Сейчас модель доступна только с 1,5-литровым 134-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механикой. Комплектация включает Комплектация включает цифровой щиток приборов, 10,4-дюймовый портретный тачскрин, кондиционер, круиз-контроль и камеру.

Citroen C-Elysee — от 652 200 гривен ($15 700)

Citroen C-Elysee Фото: Stellantis

Citroen C-Elysee — бюджетный седан с просторным салоном и 506-литровым багажником. Сейчас доступны авто 2023 года выпуска с 1,6-литровым бензиновым двигателем на 115 л. с. и механической КПП. Они оснащены ESP, кондиционером, круиз-контролем и 7-дюймовым тачскрином.

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MG 5 — от 724 110 гривен ($17 444)

MG 5 Фото: MG

На украинском рынке недавно появился обновленный седан MG 5. 4,6-метровое авто просторное внутри, а объем его багажника составляет 512 л. Базовая версия MG 5 STD оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем на 114 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Авто получило кондиционер, камеру, парктроник и 10-дюймовый сенсорный дисплей.

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