Економклас: найдоступніші нові автомобілі в Україні за 2025 рік (фото)

В Україні продається чимало недорогих бюджетних автомобілів. Серед них — компактні міські моделі, кросовери, седани та навіть електрокари.

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Нові автомобілі в України суттєво подорожчали за останні роки через повномасштабну війну та зростання курсу валют. Утім, на ринку вистачає недорогих бюджетних моделей вартістю менш, ніж 20 000 доларів. Фокус обрав найдешевші авто в Україні станом на 2025 рік.

Citroen Ami – від 352 800 гривень ($8500)

Citroen Ami Фото: Citroen

Як не дивно, найдешевше авто в Україні – електрокар. Мініатюрний двомісний Citroen Ami сягає всього 2,4 м завдовжки має пластиковий кузов і важить усього 485 кг. Його 8-сильний мотор дозволяє розвивати 45 км/год, а батарея на 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу в 75 км. Свого часу Citroen Ami побував на тесті Фокусу.

BYD Seagull – від 560 925 гривень ($13 500)

BYD Seagull Фото: BYD Auto

Китайський електромобіль BYD Seagull постачається до України неофіційно. 3,78-метровий хетчбек А-класу з рубаним дизайном має 75-сильний електромотор і розганяється до 130 км/год. Базова версія моделі отримала батарею ємністю 30 кВт∙год та здатна проїхати до 305 км без підзарядки. До того ж, авто має клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік і камеру.

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FIAT Panda – від 620 000 гривень ($14 935)

FIAT Panda Фото: Fiat

Мініатюрний 3,6-метровий FIAT Panda – найдешевше гібридне авто в Україні. Модель пропонують у нас із 1,0-літровим 70-сильним двигуном, доповненим 48-вольтною "м’якою" установкою. Середня витрата пального – 4 л/100 км. Хетчбек оснащений системою стабілізації, підігрівом сидінь, клімат-контролем, 7-дюймовим тачскріном, парктроніком, датчиками дощу та світла. Між іншим, нещодавно з'явився новий FIAT Grande Panda.

Hyundai i10 – від 623 900 гривень ($15 000)

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Hyundai i10 – конкурент FIAT Panda. Міський хетчбек А-класу завдовжки 3,7 м у базовому виконанні отримав 1,0-літровий бензиновий двигун на 67 к. с. Автомобіль оснащений кондиціонером і датчиком світла.

Renault Taliant – від 629 900 гривень ($15 175)

Renault Taliant Фото: Renault

Новий Renault Taliant – наступник Logan, який став більшим і обтічнішим. Як і попередник, седан доволі просторий та має великий (510 л) багажник. Під капотом – 1,0-літровий 100-сильний турбомотор, який у базовій версії працює в парі з 5-ступінчастою механікою. Авто отримало ESP, кондиціонер, парктронік, датчики світла та дощу.

Citroen C3 – від 630 900 гривень ($15 200)

Citroen C3 Фото: Stellantis

В Україні скоро з’явиться новий Citroen C3, проте наразі розпродають його попередника. Базовий хетчбек оснащений 1,2-літровим бензиновим двигуном на 82 к. с. та механічною КПП. Початкова комплектація Feel включає діодні фари, ESP, кондиціонер, круїз-контроль та підігрів крісел.

Chery Tiggo 2 Pro – від 641 816 гривень ($15 460)

Chery Tiggo 2 Pro

Найдешевший кросовер Chery в Україні – 4,2-метрове міське авто з 1,5-літровим бензиновим мотором на 109 к. с. Базовий варіант моделі оснащений механічною КПП, а також отримав кондиціонер, парктронік, камеру, підігрів сидінь, датчик світла, круїз-контроль і 9-дюймовий тачскрін.

JAC J7 – від 650 000 гривень ($15 660)

JAC J7

JAC J7 – великий 4,8-метровий ліфтбек, який має 540-літровий багажник. Наразі модель доступна лише з 1,5-літровим 134-сильним турбомотором та 6-ступінчастою механікою. Комплектація включає Комплектація включає цифровий щиток приладів, 10,4-дюймовий портретний тачскрін, кондицоніонер, круїз-контроль та камеру.

Citroen C-Elysee – від 652 200 гривень ($15 700)

Citroen C-Elysee Фото: Stellantis

Citroen C-Elysee – бюджетний седан із просторим салоном та 506-літровим багажником. Наразі доступні авто 2023 року випуску з 1,6-літровим бензиновим двигуном на 115 к. с. та механічною КПП. Вони оснащені ESP, кондиціонером, круїз-контролем та 7-дюймовим тачскріном.

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MG 5 – від 724 110 гривень ($17 444)

MG 5 Фото: MG

На українському ринку нещодавно з’явився оновлений седан MG 5. 4,6-метрове авто просторе всередині, а об’єм його багажника складає 512 л. Базова версія MG 5 STD оснащена 1,5-літровим бензиновим двигуном на 114 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Авто отримало кондиціонер, камеру, парктронік та 10-дюймовий сенсорний дисплей.

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